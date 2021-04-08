Число смертей в Украине из-за COVID может возрасти: врач назвала причину

В Украине растет ежедневное число заболевших и умерших от последствий коронавируса. Врачи предупреждают, что летальных случаев станет еще больше. Об этом сообщает РБК- Украина.

За 7 апреля в Украине выявили 19419 новых заболевших, 464 человека скончались. «Количество смертельных случаев зависит от того, сколько у нас тяжелых случаев. Есть такое определенное соотношение: чем больше больных, тем больше тяжелых форм, и дальше в этой цепочке чем больше тяжелых, тем больше смертей», — объясняет врач-эпидемиолог, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская.

Зависит уровень летальности и от региона. «В некоторых регионах, например, в западных, где уже несколько недель придерживаются локдауна, ситуация более-менее стабилизируется, и имеет тенденцию к уменьшению заболеваемости, в том числе и смертности», — говорит врач.

Напомним, особое беспокойство у врачей вызывает ситуация в Киеве. Новых заболевших будут госпитализировать в родильные дома, детские больницы и противотуберкулезный диспансер.

Фото pixabay.com



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