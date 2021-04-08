«Когда узнали с мужем, что будет мальчик, шутили, что назовем Остапом: Остап Бенда — было бы забавно»

Через год «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За это время на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» в рубрике «25 лет спустя» мы рассказываем читателям, как сложилась жизнь героев запомнившихся им публикаций.

Об этой удивительной девушке «ФАКТЫ» писали уже несколько раз. В 2015 году Ольга, бросив работу продавца и разведясь с первым мужем, который просил спрятать его, если придет повестка в АТО, сама отправилась в зону боевых действий, оставив с мамой полуторагодовалого сына. «Именно из-за маленького Димочки я и ушла воевать, — рассказывала Оля. — Очень страшно жить, когда война каждый день может оказаться у тебя на пороге». После учебки, подписав контракт с ВСУ, винничанку направили в Авдеевку — в отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев. 14 мая 2017 года — в День матери — попала под минометный обстрел и лишилась левой ноги. Тогда ее очень поддержал любимый — гранатометчик 72-й бригады Алексей Бенда. Приехал в больницу, успокаивал, кормил с ложечки. Позже они поженились.

За минувшие несколько лет неугомонная девушка на своем спортивном протезе научилась кататься на роликах, освоила серфинг и пробежала марафон Морской пехоты в США, преодолев десятикилометровую дистанцию за час с небольшим наравне со здоровыми людьми. Кроме того, победила в конкурсе красоты и освоила профессию кулинара, научившись печь и украшать совершенно немыслимые торты. А недавно Оля поделилась еще одной потрясающей новостью: она стала мамой во второй раз. Сейчас, когда ее младшему сыну Марку исполнилось три месяца, Ольга согласилась дать «ФАКТАМ» интервью.

«Думала: как я вообще выхожу эту беременность на протезе?»

— Оля, от всей души поздравляю с малышом! Помню, второго ребенка вы планировали, еще когда мы общались в прошлый раз, после вашей поездки на 44-й марафон Морской пехоты в США.

— Да, все идет по плану, — смеется Ольга Бенда. — Но сейчас остальное отошло на задний план. Все крутится вокруг ребенка.

— А как же спорт?

— По возможности я занималась все время, даже беременная. Но зимой не бегала — протез для этого не предназначен. На его «лыжне» запросто можно поскользнуться и упасть.

Об Ольге Бенде «ФАКТЫ» писали уже несколько раз. В 2015 году она, бросив работу продавца, отправилась в зону боевых действий, оставив полуторагодовалого сына с мамой

— Да и вообще дел хватало, — продолжает Ольга. — С началом карантина мы с Лешей переехали от его мамы в новый дом в Белогородке под Киевом. Купили его за ту компенсацию, которую я получила после ранения. Планировали переезжать постепенно, без спешки. Но «добрые» соседи, пробившие нам все шины в автомобиле, ускорили наш переезд.

— За что это они так?

— Долгая история, которая началась еще в 2019 году, когда во дворе моей свекрови коммунальные службы меняли водопроводные трубы. Пока там все было раскопано, на месте работ стояли специальные булыжники-заградители, чтобы никто из водителей случайно не въехал в яму. Потом работы были завершены, новый асфальт положен. Булыжники убрали, но предприимчивые соседи решили перегородить ими двор под своими окнами. Получался отдельный заезд во двор, только для их подъезда. Это создало массу неудобств всем остальным жильцам c машинами, ведь теперь им приходилось объезжать дом по кругу. Более того, к другим подъездам не могла подъехать ни скорая, ни полиция.

Мы с Лешей как большие любители справедливости, конечно, не стали это терпеть. Позвали знакомых, и они нам помогли оттащить булыжники со двора. На следующий день соседи приволокли их обратно. Эта странная игра продолжалась еще несколько раз…

С мужем Алексеем Ольга познакомилась в зоне АТО

— А поговорить с ними вы не пробовали?

— Надеялись, они и так поймут, что эти каменюки кому-то мешают. Но потом, конечно, конфликт обрел словесную форму. А когда увидела, как скорая помощь не смогла подъехать к пятому подъезду из-за этих самовольных заграждений, позвонила в полицию.

Полицейские приехали, при них соседи убрали заграждения, но потом тут же поставили на место. Пришлось написать заявление в полицию и даже рассказать о ситуации на одном из телеканалов… Только тогда соседи, наконец, угомонились.

И вот прошло полтора года. Мы уже забыли о том конфликте. А потом начали замечать на нашей машине странные вмятины. Дальше больше: время от времени у нас начали спускать шины. Тоже не придали значения — с кем не бывает? Но однажды Леша вышел во двор и обнаружил, что все четыре колеса пробиты и машина стоит на дисках. Тут уже злой умысел был налицо. Сразу стало понятно, чей именно.

Мы на тот момент уже начинали потихоньку перевозить вещи из квартиры свекрови в новый дом. Хотели, правда, дождаться, пока Лешин брат придет из армии и поможет нам с переездом. А после случая с пробитыми колесами за один день перевезли все сами.

— Удивительно, что соседи не побоялись так поступать. Семья военных, Леша — «атошник», не робкого десятка…

— Знаете, он не из тех, кто пойдет по такому поводу морду бить. Всегда старается решить конфликт мирно. Но там был явно не тот случай — говорить было не с кем. На новом месте мы вздохнули спокойно. Переехали, кстати, ровно год назад, третьего апреля. Через месяц я узнала, что беременна.

За минувшие несколько лет Оля научилась на протезе кататься на роликах, освоила серфинг и победила в конкурсе красоты

— Леша, наверное, был на седьмом небе от счастья?

— Он сначала воспринял новость с осторожностью. Дело в том, что до этого мы пережили непростое время: моя предыдущая беременность сорвалась на ранних сроках. Поэтому в этот раз, когда я радостно сказала ему, что тест показал две полоски, муж скептично заметил: «Не в первый раз. Дождемся УЗИ, вот тогда будем радоваться». Представляете? Вот такой он у меня спокойный. Не из тех, что будет бурно проявлять свои эмоции и прыгать до потолка. Пошли мы с ним позже на УЗИ, нам поставили примерную дату родов — 7 января. Мне так хотелось доходить всю беременность. Я ведь первого сына Диму родила на несколько недель раньше. Боялась, чтобы так не было с Марком. Думала: как я вообще выхожу эту беременность на протезе? А потом начался локдаун, который оказался мне на руку, потому что можно было спокойно и с чистой совестью сидеть дома.

— Как вы это выдержали с вашим-то характером?

— Вы знаете, спокойно. Эта беременность вообще меня изменила. Конечно, когда было нужно, я выходила. Гуляла, шла по делам. Был момент, когда меня пригласили на съемку ролика на «Олимпийском». Меня же никто беременной не видел, я даже никому не говорила о своем «интересном» положении. Прихожу, а тренер, который со мной занимался бегом, смотрит на мой живот и говорит: «Да, теперь понятно, куда ты пропала и почему не ходишь на тренировки. Не теряешь даром времени в карантин».

В 2019 году Ольга Бенда пробежала марафон Морской пехоты в США, преодолев десятикилометровую дистанцию за час с небольшим наравне со здоровыми людьми. Фото Надежды ШАПОРЫНСКОЙ

«Малыш заплакал, его дали папе на ручки — и у Леши выступили слезы»

— Беременность была более сложной, чем первая?

— Чувствовала тошноту — это то, чего не было в первый раз. А насчет того, тяжело ли было выходить, я бы не сказала. Несмотря на протез, ходила как на двух ногах. Я себя сразу настраивала — никаких вспомогательных средств, костылей, инвалидных колясок, как у некоторых других девчонок с ампутацией, которые вынашивали деток. Это не для меня. В общем, все 40 недель выходила и родила ровнехонько 7 января, на Рождество.

Мы тогда на пару дней приехали в Киев, к Лешиной маме — отсюда ближе к роддому. Вместе встречали Новый год. Шестого января вечером я отправила Лешу с Димой домой в Белогородку на один день — отоспаться и отдохнуть. И как раз в ту ночь начались схватки! А мы планировали партнерские роды, поэтому мне было важно, чтобы муж был рядом.

Я еле дотерпела до утра, чтобы не поднимать его с постели, звоню — а у Леши телефон вне зоны досягаемости! Мы потом смеялись: это ж надо, чтобы все время были вместе и ничего не происходило, а когда схватки — уехал, да еще и телефон отключил. Наконец, созвонились, Леша примчался в Киев. Привез мне еду из Макдоналдса, которую я заказала. Вы знаете, у беременных бывают странные желания. «Когда еще, с теми родами, доведется поесть?» — думала я, наслаждаясь фастфудом. Та еще была картина. Роддом, частые схватки, дышим: «уф-уф». Между схватками наминаем картошечку. Я все время ходила взад-вперед, чтобы схватки шли активнее и быстрее закончились. Все, наконец, пришло время рожать. Вылезаю на кресло, а медперсонал перепуганный, растерянный — да как же протез? Куда ногу девать? Непривыкшие они…

Малыш появился на свет, его сначала положили мне на живот, а когда заплакал, дали папе на ручки. У Леши выступили слезы. Он еще и боялся брать ребенка — не знал, как с маленьким обращаться. Хотя Марк и считается крупненьким — 54 сантиметра, 3,5 килограмма, все равно он казался таким крошечным!

«Для меня сейчас все отошло на задний план, -говорит Ольга. - Все крутится вокруг малыша»

— Имя выбирали заранее?

— Сначала в шутку думали назвать Остапом. А потом: «Ладно, посмеялись — и хватит. Надо что-то нормальное придумывать».

— А что не так с именем Остап?

— Все прекрасно. Но с нашей фамилией — Остап Бенда — было бы, конечно, забавно. Рассматривали вариант «Илюша», но почувствовали: не оно. Перебирали долго — мне ничего не нравилось. И, наконец, нашли идеальный вариант: Марк Алексеевич.

— Как Дима отреагировал на появление братика?

— Ну, он сначала говорил, что хочет братика, потом — что сестричку. Относится к Марку очень нежно, с любовью, просит взять на ручки, хочет с ним играть, обнимать, гладит по головке. Когда поехал вместе с Лешей забирать меня из роддома, спросил, когда будет сестричка. «Нет-нет, — говорю. — Пока на этом все».

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter