Изменил молодой жене с пятиклассницей в день свадьбы, теперь обе беременны: в РФ судят «чересчур любвеобильного» мужчину

В российском городе Вольске Саратовской области произошла довольно запутанная история, в результате которой беременными оказались две несовершеннолетние девушки. Об этом пишет местное издание Вольск.ру.

Сообщается, что свадьба 23-летнего Сергея и его 17-летней возлюбленной состоялась еще в 2019 году — девушка забеременела, и молодой человек решил продемонстрировать ответственность, заключив брак. По словам новоиспеченной супруги, Сергей начал изменять ей уже на свадьбе. Во время торжества он сбежал к 11-летней (!) любовнице — школьница жила по соседству вместе со своим дедушкой.

После свадьбы пара прожила вместе совсем недолго. Юная супруга устала терпеть ложь и измены, поэтому подала на развод почти сразу после рождения ребенка.

«Мне просто надоело вранье Сергея, его похождения к <…>, хотя он говорил, что они не общаются. Он даже на свадьбе уходил к ней! Я и гости остались за столами, а он к ней сбежал! Из роддома с ребенком меня привезли, а он с <…> и ее дедушкой уехал в Шиханы. Ему было наплевать на нас, и я решила развестись. Мне такой муж не нужен и для ребенка папа», — рассказала девушка.

Молодая мама уточнила, что алиментов ее бывший муж не платит, поскольку работает курьером неофициально. Ребенка он захотел увидеть лишь однажды — пришел к нему с просроченным йогуртом и признался, что и сам питается испорченной едой, потому что ничего другого себе позволить не может.

Развод Сергея мало огорчил — он окончательно перестал контролировать свои любовные порывы и стал постоянно встречаться с пятиклассницей. Результатом стала очередная беременность — на этот раз в положении оказалась новая избранница. На ней молодой человек тоже хотел жениться, но власти разрешения на брак не дали. Вместо ЗАГСа парню пришлось отправиться в суд.

Первое судебное заседание прошло 5 апреля. Беременная школьница на него не пришла, сказавшись больной, а Сергей сидел с печальным лицом и держался за сердце, из-за чего ему не раз предлагали вызвать скорую помощь.

Однако проблемы со здоровьем не мешают Сергею и его беременной возлюбленной, которой сейчас 14 лет, снимать романтичные видеоролики для социальных сетей — пара уже стала местной звездой города Вольска.

Напомним, ранее росСМИ рассказали историю 35-летней многодетной мамы и блогерши из города Славянск-на-Кубани Марины Балмашевой, которая забеременела от 20-летнего сына своего бывшего мужа и собралась за него замуж.



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