23-летняя девушка решила продать девственность за 50 тысяч долларов, но выдвинула одно условие

В России 23-летняя сибирячка Катя разместила на одном из сайтов объявление о продаже девственности за 50 тысяч долларов плюс романтическое свидание. Об этом сообщает КП.ru.

«Я представляю нашу встречу как что-то доброе и уютное, комфортное. Я с удовольствием прогуляюсь по интересным местам города, по парку, а может быть и по лесу. Не откажусь от чашки кофе в уютном ресторане. Главное, чтобы было хорошо и приятно, как мне, так и моему спутнику», — пишет Катя.

Такие условия довольно необычны для подобных объявлений. Возможно, это объясняется некоторой романтичностью натуры девушки. Она пишет, что любит книги, художественную гимнастику и хочет «пострелять из лука», увлекается музыкой 80-х годов. По образованию Катя — фармацевт.

По слова российских юристов, за такое объявление девушке грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане прилюдно проверяли девственность невесты.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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