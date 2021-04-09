27.77 / 27.97 32.84 / 33.24
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Медику, спасавшей раненых под Шумами, вручили орден Богдана Хмельницкого

16:28 9 апреля 2021
Светлана Землина

Светлане Землиной, которая под вражеским огнем спасала раненых украинских военных под Шумами, вручили орден Богдана Хмельницкого III степени. Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Старший боевой медик горно-штурмовой роты Светлана Землина указом президента Владимира Зеленского награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени. Большое спасибо за дочь маме Людмиле Андреевне и папе Геннадию Анатольевичу!» — написал Данилов.

Чиновник также признал, что власти нужно много сделать для того, чтобы отблагодарить Светлану, а в ее лице всех, кто защищает Украину, за их службу.

Напомним, благодаря Светлане Землина остались живы двое опытных саперов, которые разминировали местность. 24-летняя хрупкая девушка с помощью побратимов оттащила получившего серьезные ранения сапера в укрытие и там оказала ему первую помощь. Другой раненый боец дополз туда самостоятельно.

Сержант Светлана Землина в рядах горных пехотинцев служит 3 года. Она приехала на Донбасс сразу после окончания Ровенского медицинского колледжа.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что Трехсторонней контактной группе не удалось договориться о прекращении огня на Донбассе.

Фото facebook.com/Алексей Данилов

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Камалия

Камалия сейчас под капельницами: что случилось

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле объявила голодовку

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер