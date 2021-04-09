Медику, спасавшей раненых под Шумами, вручили орден Богдана Хмельницкого

Светлане Землиной, которая под вражеским огнем спасала раненых украинских военных под Шумами, вручили орден Богдана Хмельницкого III степени. Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Старший боевой медик горно-штурмовой роты Светлана Землина указом президента Владимира Зеленского награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени. Большое спасибо за дочь маме Людмиле Андреевне и папе Геннадию Анатольевичу!» — написал Данилов.

Чиновник также признал, что власти нужно много сделать для того, чтобы отблагодарить Светлану, а в ее лице всех, кто защищает Украину, за их службу.

Напомним, благодаря Светлане Землина остались живы двое опытных саперов, которые разминировали местность. 24-летняя хрупкая девушка с помощью побратимов оттащила получившего серьезные ранения сапера в укрытие и там оказала ему первую помощь. Другой раненый боец дополз туда самостоятельно.

Сержант Светлана Землина в рядах горных пехотинцев служит 3 года. Она приехала на Донбасс сразу после окончания Ровенского медицинского колледжа.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что Трехсторонней контактной группе не удалось договориться о прекращении огня на Донбассе.

Фото facebook.com/Алексей Данилов

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