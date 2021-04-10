Недетский скандал на Николаевщине: воспитанницу школы-интерната насильно лишили ребенка

В Николаевской области 16-летнюю воспитанницу интерната администрация учреждения принудила к аборту. Девушка хотела сохранить беременность, но ее поместили в изолятор и там накормили абортивными препаратами. Сейчас этот случай расследуют полиция, руководство области и Офис уполномоченного по правам ребенка.

Подробности жуткой истории рассказал в Facebook представитель офиса детского омбудсмена Павел Шульга. «Руководство интерната, не предупреждая Службу по делам детей, морально давило на 16-летнюю воспитанницу заведения, которая хотела сохранить ребенка. В течение нескольких дней девушку кормили абортивными препаратами… В результате препарат убивает ребенка. Психологическое состояние юной мамы крайне ужасное», — констатировал он.

Павел Шульга и депутат облсовета Оксана Калюжная считают, что такой случай в интернате не первый и подобная практика была бы невозможна без молчаливого одобрения директора. В свою очередь, администрация заведения все отрицает. «Это единичный случай», — утверждают они.

Полиция опросила всех участников описываемых событий: пострадавшую девушку, коллектив интерната, врачей и медперсонал больницы, куда воспитанницу привезли на аборт. Открыто дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Руководство интерната основную вину за случившееся возлагает на помощников воспитателя. Они будут уволены. А глава области будет требовать расследования еще и по статье о принуждении к аборту. В отличие от статьи о пренебрежении опекунскими обязанностями за принудительный аборт УК предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, закон о противодействии насилию над женщинами и против принудительных абортов был поддержан еще в 2017 году. Тем не менее, недосягаемыми для закона остались закрытые заведения, такие как интернаты, школы-интернаты, центры реабилитации.

Фото архив pixabay.com

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