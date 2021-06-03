Очолюваний Запорожаном Одеський медуніверситет увійшов до п'ятірки кращих медичних вишів України

Напередодні вступної кампанії-2021, яка стартує 1 липня, «РБК-Україна» склав рейтинг найбільших і найуспішніших медичних університетів України. До їхнього числа увійшов і Одеський медін.

ОНМедУ заснований у 1900 році, входить у Міжнародну асоціацію університетів і Міжнародний науковий комітет ЮНЕСКО. Університет об'єднує 7 факультетів, 60 кафедр і 48 клінічних баз. З 1184 викладачів 695 — професори та кандидати наук. Навчаються 6,5 тисячі студентів, включно з іноземцями з 53 країн світу.

Ректор університету — академік НАМН України, лауреат Держпремії у галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України Валерій Запорожан.

«ОНМедУ один з найбільш технологічних і прогресивних медуніверситетів України. ОНМедУ першим у країні перейшов на англійську мову викладання, створив університетську клініку. Лідер з розвитку симуляційної медицини», — йдеться у рейтингу.

Зокрема, в медіні майбутніх лікарів навчають за допомогою сучасних роботів, які повністю імітують справжніх пацієнтів. На симуляторах студенти відпрацьовують діагностику, реанімацію, навички лапароскопічних операцій. Після закінчення університету випускники готові до будь-яких клінічних ситуацій.

В університеті працює онлайн-бібліотека, яка є частиною глобальної наукової мережі. Студенти мають доступ до 6 тисяч найменувань з бібліотечних фондів кращих світових університетів, включаючи Стенфордський та Єльський університети.

Серед почесних докторів ОНМедУ — вчені з університетів Великобританії, Німеччини, Литви, Франції, Італії, Швейцарії та інших країн.

Цього року медін проводить набір на спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація». Вартість навчання в залежності від спеціалізації становить 16,6−41,4 тис. грн на рік.

Нагадаємо, нещодавно в ОНМедУ розповіли про терміни та особливості вступної кампанії 2021 року, вимоги до абітурієнтів і переваги навчання.

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