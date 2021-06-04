Співробітники Moneyveo взяли участь у «Пробігу під каштанами»

30 травня відбувся 28-й щорічний «Пробіг під каштанами», присвячений Дню Києва. До спортивно-благодійного проєкту доєдналася і команда фінтех-компанії Moneyveo, яка не вперше бере участь у таких fun run заходах. А цього року до забігу долучилося аж 60 її співробітників, один з яких отримав 7-е місце у спортивному марафоні, подолавши дистанцію у 5 тисяч метрів.

«Ми вдячні організаторам „Пробігу під каштанами“ за їх завзяття та ентузіазм, з яким вони вже 28-й раз збирають людей заради допомоги дітям із вадами серця. Це справді чудова ідея — підтримувати здоровий спосіб життя серед українців через благодійність, тому так багато співробітників нашої компанії відгукнулися на участь у марафоні. - прокоментувала Group CEO Moneyveo Альона Андронікова. - Такі проєкти для команди — не лише можливість долучитися до благодійних справ, покращуючи власну фізичну форму, це ще й певний виклик для подолання труднощів і досягнення нових власних висот».

У Манівео звикли підтримувати здоровий дух і фізичну активність своїх співробітників. Так, у компанії діє внутрішня програма Caring 360°, яка передбачає піклування про добробут співробітників у всіх напрямах, адаптацію команди до умов нової реальності та забезпечення індивідуальних потреб кожного її члена.

У 2019 році компанія започаткувала комплекс заходів — Wellness Hub, спрямованих на фізичне оздоровлення і підтримку здорового способу життя працівників. Це групові онлайн- та офлайн-заняття співробітників із тренером; можливість відвідувати спортзал компанії поряд з офісом, брати участь у спортивних змаганнях та турнірах, регулярних челенджах (планка-челендж, Time to sport марафони на 14 днів), конкурсах зі схуднення тощо. Зокрема, нещодавно чоловіки Moneyveo грали у футбол із командами інших компаній.

Додатково до вищезазначених бенефітів співробітники наразі мають змогу займатися йогою та відвідувати басейн, а до карантину — ще й могли безкоштовно користуватися послугами масажиста, які незабаром планують відновити. Також в офісі є столи для настільного тенісу і душ для велосипедистів.

Тож, із таким широким асортиментом дозвілля співробітники Moneyveo просто не мають шансів відчувати втому, вигорання чи апатію, а значить, можуть бути продуктивними на роботі й у задоволеними у житті.

Нагадаємо, Манівео охоче підтримує будь-які спортивні, благодійні та КСВ активності: допомагає студентам, молоді, ветеранам АТО опановувати нові знання з підприємництва та бізнесу, фінансує будівництво нового корпусу для онкохворих дітей із столичного центру «Дача», надає адресну допомогу медикам та військовим. Щодо власної команди, у компанії діє екосистема EVP (ціннісна пропозиція роботодавця), в рамках якої впроваджено програми індивідуального розвитку кожного співробітника. І складова фізичного та ментального здоров’я працівників у них стоїть на першому місці. Адже в Moneyveo розуміють, що здоровий співробітник має всі необхідні ресурси для ефективності на роботі, навчання, кар'єрного росту та успішності у суспільстві.

Щорічний «Пробіг під каштанами» — це всеукраїнський спортивно-благодійний проєкт, який об'єднує сотні учасників та великі корпоративні команди і має на меті творити добрі справи й підтримувати фізичну активність нації. Всього у забігу представлено 4 дистанції: «Дитячий пробіг», «Пробіг мужніх», «Спортивний пробіг» та «Благодійний пробіг». Внески зі стартів направляються на благодійність. Основний реципієнт — Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

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