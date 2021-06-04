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Суспільство та люди

Коли «все пропало», залишається тільки танцювати: торговці затопленого ринку під Херсоном підірвали мережу

16:11 4 червня 2021
Танці у воді

Херсонщина, як і багато інших регіонів та міст України, зокрема, Маріуполь, постраждала від сильних злив — так, «велика вода» прийшла на ринок, що неподалік обласного центру.

Інтернет-користувач Sasha Guk виклав на своїй сторінці у соцмережах танці херсонських торговців, які розважалися посеред затопленого ринку. «Танці у калюжі після дощу. Херсон, ринок Копані», — йдеться у коментарі до відео.

Під запальну музику танцювала пара, а також хлопець у великих гумових чоботях, який крутився на одній нозі серед «хвиль».

Під цим постом інтернет-користувачі залишили масу позитивних коментарів і писали, що у природи немає поганої погоди.

Нагадаємо, що після сильної зливи у Житомирі один з місцевих жителів виїхав на затоплену вулицю на водному мотоциклі.

Фото — скріншот.

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