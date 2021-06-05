Індивідуальні заняття закінчувалися «коханням»: у США 40-річну вчительку заарештували за секс з учнем

У США, де нещодавно початківця-педагога заарештували за розбещення 15-річного школяра, розгорівся черговий скандал, пов'язаний з розбещенням вчителькою учня. Про це пише сайт ТСН з посиланням на Knewz.

Так, в Каліфорнії 40-річну вчительку малювання Джейн Шеттерлі звинуватили в «тривалих сексуальних стосунках» з неповнолітнім учнем, який відвідував її додаткові заняття.

Підозрювана працює в середній школі Де Анза в Річмонді Об'єднаного шкільного округу Уест-Контра-Коста. Її заарештували після того, як в поліцію надійшло повідомлення про можливі статеві стосунки Шеттерлі з підлітком.

Батьки найняли жінку як приватного репетитора для свого сина. У справі фігурує лише один потерпілий, вік якого не розголошується. Затриманій призначили 250 тисяч доларів застави.

Як писали «ФАКТИ», в Росії в Курській області вчителька біології займалася не тільки просвітою дітей, але і їхнім розбещенням, відчувши заборонені почуття до 12-річного учня. Жінку звинуватили в інтимному зв'язку з учнем, «застукавши» на гарячому.

Фото: knewz.com

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