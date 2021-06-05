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Суспільство та люди

Скасування авіасполучення з Білоруссю: з Мінська повернули хворого українця

16:13 5 червня 2021
люди

Попри те, що Україна припинила авіасполучення з Білоруссю після інциденту з літаком Ryanair, українцям, які лікувалися у сусідній країні, допомагають повернутися на батьківщину.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що завдяки переговорам з посольством України в Республіці Білорусь, вдалося доставити додому за допомогою реанімобіля рівнянина Бориса А.

Чоловік перебував на обстеженні в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантації та гематології.

Губернатор подякував фахівцю з консульських питань Мар'яні Боцвинюк, а також рівненським медикам, які брали участь й допомагали у цьому процесі.

Нагадаємо, з 29 травня Україна офіційно заборонила використовувати повітряний простір літакам, зареєстрованим у Білорусі. А 26 травня Київ припинив авіасполучення з Білоруссю.

фото https://www.facebook.com/koval8

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