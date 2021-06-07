Іванів день: заборони та прикмети свята

У понеділок, 7 червня, християни відзначають день третього обрітення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Православна церква відзначає перше і друге обрітення 8 березня, а третє — 7 червня.

У цей день рекомендується дотримуватися деяких обмежень, пов'язані з історією страти Іоанна Хрестителя, якому відсікли голову. Так, не схвалюються галасливі свята, не рекомендується вживати продукти кольору крові, зокрема, яблука або виноград, а також круглі, які нагадують відсічену голову.

Також під заборону у цей день підпадають гострі предмети, наприклад, ножі. Так що їжу готували, в основному, напередодні, а хліб наступного дня вважали за краще ламати руками.

Під заборону потрапляли і великі блюда — у пам'ять про те, що саме на блюді носили відсічену голову Іоанна Хрестителя.

А ранкову росу вважали ознакою гніву Божого — гуляти босоніж по ній заборонялося, оскільки, за переказами, це загрожувало серйозними хворобами. Доречи, не тільки людям, а й домашнім тваринам, яких у цей день вранці не виганяли на пасовище.

Є і народні прикмети, що стосуються погоди. Наприклад, вважалося, що якщо 7 червня ллє дощ, то осінь буде посушливою, а якщо спека — то дощовою. Про швидке похолодання «попереджали» жаби, які 7 червня не квакали. А почавший «ломити» поперек у людей похилого віку — до похмурої погоди.

Про те, які християнські свята відзначаються у червні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпєдії.

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