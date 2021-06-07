Киян попередили про небезпеку купання в Дніпрі: що відбувається

Влада Києва закликає жителів і гостей столиці утриматися від купання в Дніпрі, який недавно затопив двори приватних будинків, хоча пляжі відповідають санітарним нормам. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

«Сьогодні підготовлені всі необхідні локації для відпочинку киян, але у нас не дуже радісна ситуація з основними показниками якості води в річці Дніпро», — заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, пляжі Києва можна використовувати для відпочинку, проблема є тільки з купанням. Вода в Дніпрі вже цвіте, і в ній присутня кишкова паличка. Чиновник зазначив, купання в річці може призвести до інфікування.

Раніше повідомлялося, що несподівано змістився графік відпочинку на пляжах Чорного та Азовського морів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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