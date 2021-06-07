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Суспільство та люди

Жителів Закарпаття шокувало жорстоке вбивство кошенят 6−8-річними дітьми: подробиці від волонтерів

14:51 7 червня 2021
Кошенята

В Ужгороді діти віком від 6 до 8 років замучили до смерті кількох кошенят, раніше в Україні стався інцидент з прикордонниками, які «допитували» косулю. Як повідомляє mukachevo.net, діти переламали тваринам лапи та викололи очі.

Зоозахисники підключили до розслідування інциденту поліцію. Волонтери з'ясували, хто знущався над тваринами та спробували поспілкуватися з їх батьками, але сім'я виявилася налаштована агресивно.

«Жорстокість цих дітей вражає. Ми бачили багато чого, але такої поведінки ні. Зазвичай діти люблять маленьких тварин, особливо безневинних пухнастих кошенят. Бавляться з ними і забирають з вулиці додому. А тут все навпаки. Бездомних кошенят жорстоко вбили, повиколювавши очі та переламавши лапки. Одне кошеня, що вижило після таких „ігор“ теж вже сьогодні померло. Ми не змогли його врятувати. З цієї ситуації думаю можна зробити прості висновки — з такими родинами терміново потрібно проводити соціальну роботу, а інакше притягувати до відповідальності. Бо це ненормально», — вважає волонтер і зоозахисниця Алена Фрайтік.

Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці зупинили транспорт, щоб її зміг перейти виводок каченят.

Ілюстративне фото: https://ua.depositphotos.com

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