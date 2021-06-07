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Суспільство та люди

У Києві може з'явитися новий мікрорайон

10:03 8 червня 2021
новий мікрорайон

На покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Юрія Кондратюка в Оболонському районі Києва, може з'явитися новий житловий мікрорайон. Про це повідомила розробник детального плану території (ДПТ) Мінського масиву, архітектор Олена Збаратська в коментарі сайту «Апостроф».

«Детальним планом території передбачено будівництво дитячих садків, загальноосвітньої школи зі стадіоном і класами професійної освіти, комплексу соціально-побутового обслуговування населення, амбулаторії сімейних лікарів. Передбачені об'єкти інфраструктури задовольнять усі потреби нового мікрорайону. Так само заплановано будівництво нової транспортної розв'язки, інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації. Окремо відзначу, що в даному ДПТ передбачено облаштування парку площею понад 30 га», — прокоментувала архітектор Олена Збаратська.

У березні 2021 року Комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин уже підтримала проэкт рішення щодо детального плану території (ДПТ) Мінського масиву. Тепер план повинні затвердити на сесії Київради загальним голосуванням.

Довідка

Детальний план території Мінського масиву передбачає будівництво нового мікрорайону, 3 нових дитячих садків, комплексу загальноосвітніх установ з установою професійної освіти на 1500 учнів, амбулаторії сімейних лікарів, комплексу соціально-побутового обслуговування, створення і облаштування буферного парку площею 31,67 га.

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