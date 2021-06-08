На Волині затримали священика у лосинах, жіночій кофті та балетках

У Волинській області, буквально у той же день, що і на Буковині, де затримали п'яного священика, який кричав про «бандерівців», у поле зору поліцейських потрапив настоятель одного з храмів Московського патріархату у досить дивному вигляді.

Так, у дороги поблизу міста Рожище поліцейські виявили священика, який був у жіночому одязі і одноразових рукавичках, пише «Район.Рожище» .

Підозру у поліцейських викликав автомобіль, який стояв біля дороги, адже на території області часто знаходили закладки з наркотиками. Недалеко від авто правоохоронці виявили чоловіка у жіночому одязі.

На священнослужителі були лосини, жіноча кофта та балетки. Також він надів одноразові рукавички. Він не зміг пояснити, що робить у такому вигляді біля дороги. При чоловікові виявили пакет і з його власним одягом.

Поліція у коментарі Zaxid.net підтвердила, що такий інцидент дійсно мав місце. Священика затримали, а потім відпустили після з'ясування особи. У відомстві уточнили, що цей випадок стався ще 3 червня.

Прес-секретар Волинської єпархії МП Віктор Аніпка заявив, що у священнослужителя є певні проблеми з психікою і тому його нібито давно усунули від служби у церкві. Зараз, за словами Аніпка, чоловік вважається позаштатним священиком.

Раніше на Великдень на Харківщині дії священнослужителя викликали невдоволення селян, які зібралися освятити паски та крашанки. Очевидці розповідали, що батюшка з самого початку поводився дивно: запізнився на призначений час, забув свічки, хрест і, схоже, кропило. Так що людей та харчі він обливав водою просто з відра.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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