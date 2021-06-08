День літнього сонцестояння: дата та значення астрономічного явища

Оскільки нинішній, 2021-й рік, не є високосним, то день літнього сонцестояння припадає на понеділок, 21 червня.

Саме в цей день Земля максимально розгорнеться північною півкулею до Сонця, яке нібито «зависне» над планетою, піднявшись на максимальну висоту.

Так що саме 21 червня у північній півкулі настане астрономічне літо, а у південній — зима.

Після цього тривалість світлого часу доби з максимальних 17 годин і 33 хвилин піде на вниз, аби стати мінімальною у день зимового сонцестояння, 22 грудня.

З цим днем пов'язані і традиції, що носять містичний характер. Вважалося, що у день літнього сонцестояння сили природи сильні, як ніколи. Стверджувалося, що цілющі трави, зібрані в цей день, мали незвичайну силу.

До речі, незабаром після дня літнього сонцестояння настане ще один «містичний» день, вірніше, ніч. З 6 на 7 липня українці традиційно відзначатимуть свято Івана Купала.

Матеріал про те, що значить день осіннього рівнодення, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com .

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