«Французька весна в Україні» та виставка «Чорнобиль. Подорож «: куди піти в Києві у вихідні
У Національній опері України:
10 червня — балет «Лебедине озеро»,
11 червня — опера «Ріголетто»,
12 червня в 12:00 — концерт учнів та студентів Київського державного хореографічного коледжу, о 19:00 — балет «Корсар»,
13 червня — опера «Севільський цирульник»,
15 червня — балет «Весілля Фігаро»,
16 червня — опера «Наталка-Полтавка».
Початок: 19.00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
***
11−12 червня на Софіївській площі відбудеться щорічний фестиваль «Французька весна в Україні». Родзинкою фестивалю буде показ монументальної проекції «Я — мрія…» і виступ легендарного українського гурту «ДахаБраха».
Початок: о 22:00.
Вхід вільний. За попередньою реєстрацією.
***
До 13 червня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка живопису відомого українського художника Владислава Шерешевського «Поривчастий».
Адреса: вул. Терещенківська, 9.
Ціна: від 50 грн.
***
До 21 червня в Центрі Української культури і мистецтва проходить міжнародна виставка дитячих малюнків.
Адреса: вул. Хорива, 19 В, ст. м. «Контрактова площа».
Вхід вільний.
***
До 22 червня в галерейному просторі Vakulenko Art Consulting проходить виставка творів тиражного мистецтва художників ХХ-ХХI століть: Марка Шагала, Фернана Леже, Віктора Вазареллі, Бруно Бруні, Віктора Сидоренка. На виставці представлені роботи, виконані в техніках: офорт, монотипія, шовкографія, літографія.
Адреса: вул. Костьольна, 8.
Вхід вільний.
***
До 2 липня в галереї ART 14 проходить виставка живопису і графіки Валентини Куцевич.
Адреса: Михайлівський провулок, 14.
Вхід вільний.
***
До 15 липня на ВДНГ проходить мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож».
Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон № 1.
Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.
***
До 18 липня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків проходить виставка, присвячена творчості французьких художників. Відбудуться лекції, кураторські екскурсії та презентація альбому «Французьке мистецтво в колекції Музею Ханенків. Вибрані твори».
Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.
Ціна: від 50 грн.
***
До 1 серпня в Музеї історичних коштовностей України проходить виставка українського художника-ювеліра, переможця міжнародних конкурсів Станіслава Дрокіна «ДНК автора».
Адреса: вул. Лаврська, 9.
Ціна: 50−90 грн.
Як повідомляли раніше «ФАКТИ», в Києві відкрилася виставка «Серж Лифар. Політ Ікара», присвячена одному з найталановитіших танцюристів ХХ століття.
Фото: institutfrancais-ukraine.com/55
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter