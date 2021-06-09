«Французька весна в Україні» та виставка «Чорнобиль. Подорож «: куди піти в Києві у вихідні

У Національній опері України:

10 червня — балет «Лебедине озеро»,

11 червня — опера «Ріголетто»,

12 червня в 12:00 — концерт учнів та студентів Київського державного хореографічного коледжу, о 19:00 — балет «Корсар»,

13 червня — опера «Севільський цирульник»,

15 червня — балет «Весілля Фігаро»,

16 червня — опера «Наталка-Полтавка».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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11−12 червня на Софіївській площі відбудеться щорічний фестиваль «Французька весна в Україні». Родзинкою фестивалю буде показ монументальної проекції «Я — мрія…» і виступ легендарного українського гурту «ДахаБраха».

Початок: о 22:00.

Вхід вільний. За попередньою реєстрацією.

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До 13 червня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка живопису відомого українського художника Владислава Шерешевського «Поривчастий».

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: від 50 грн.

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До 21 червня в Центрі Української культури і мистецтва проходить міжнародна виставка дитячих малюнків.

Адреса: вул. Хорива, 19 В, ст. м. «Контрактова площа».

Вхід вільний.

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До 22 червня в галерейному просторі Vakulenko Art Consulting проходить виставка творів тиражного мистецтва художників ХХ-ХХI століть: Марка Шагала, Фернана Леже, Віктора Вазареллі, Бруно Бруні, Віктора Сидоренка. На виставці представлені роботи, виконані в техніках: офорт, монотипія, шовкографія, літографія.

Адреса: вул. Костьольна, 8.

Вхід вільний.

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До 2 липня в галереї ART 14 проходить виставка живопису і графіки Валентини Куцевич.

Адреса: Михайлівський провулок, 14.

Вхід вільний.

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До 15 липня на ВДНГ проходить мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож».

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон № 1.

Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.

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До 18 липня в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків проходить виставка, присвячена творчості французьких художників. Відбудуться лекції, кураторські екскурсії та презентація альбому «Французьке мистецтво в колекції Музею Ханенків. Вибрані твори».

Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.

Ціна: від 50 грн.

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До 1 серпня в Музеї історичних коштовностей України проходить виставка українського художника-ювеліра, переможця міжнародних конкурсів Станіслава Дрокіна «ДНК автора».

Адреса: вул. Лаврська, 9.

Ціна: 50−90 грн.

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», в Києві відкрилася виставка «Серж Лифар. Політ Ікара», присвячена одному з найталановитіших танцюристів ХХ століття.

Фото: institutfrancais-ukraine.com/

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