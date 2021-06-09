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Суспільство та люди

Вперше відразу вісім українських університетів потрапили до рейтингу найкращих вузів світу

16:53 9 червня 2021
хну каразина

Вісім українських ВНЗ увійшли до престижного рейтингу QS World University Rankings 2022. З українських університетів вище всіх піднявся ХНУ ім. Каразіна. Також потрапили в рейтинг КНУ ім. Шевченко, Київський, Харківський і Львівський політехи, Сумський університет, ЛНУ ім. Франка і Києво-Могилянська Академія. Всього автори рейтингу проаналізували 1300 вузів у всіх країнах.

Місце в рейтингу залежало від п'яти чинників. Найбільше впливала на оцінку академічна репутація вузу. Для цього було опитано 130 тисяч вчених з усього світу: вони назвали навчальні заклади, які вважають найкращими за якістю викладання і науковими роботами. Таке ж опитування було проведено серед 75 тисяч роботодавців по всьому світу.

Ще один важливий показник — наукова «вага» викладачів вузу: як часто університетські наукові роботи цитуються іншими вченими. Для дослідження були взяті 14,7 млн статей, опублікованих в 2015—2020 роках.

Крім того, вуз міг отримати додаткові бали в рейтингу за залучення іноземних студентів і викладачів, а також за оптимальне співвідношення чисельності викладачів до кількості учнів.

Вище за всіх в рейтингу стоїть Массачусетський технологічний інститут, ненабагато відстали Оксфорд, Кембридж і Стенфордський університет.

Нагадаємо, роком раніше в тому ж рейтингу фігурували шість українських вузів. За рік до списку найкращих додалися Львівський університет і Києво-Могилянська Академія.

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