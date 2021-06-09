Син бізнесмена Мкртчана припустив, що партнер його батька пішов на угоду зі слідством в РФ

Співвласник ІСД Сергій Тарута міг піти на угоду зі слідством в Росії, підтримавши звинувачення проти свого бізнес-партнера Олега Мкртчана і давши на нього свідчення слідчим органам РФ, вважає Едуард Мкртчан, син співвласника ІСД, передає «РБК-Україна».

«Можливо, саме ця угода дозволяла Таруті почуватися спокійно в країні-агресорі», — заявив син звинуваченого бізнесмена.

Нагадаємо, Олег Мкртчан і Сергій Тарута були співвласниками корпорації. Але Мкртчан потрапив в розробку Слідкома РФ і був засуджений нібито за фінансові порушення під час продажу ІСД російському ЗЕБу. А ось Таруті вдалося уникнути уваги органів.

«У судовому процесі над моїм батьком Сергій Олексійович Тарута виступив на стороні обвинувачення і звинуватив мого батька в усіх бідах ІСД. Хоча Тарута був і залишається таким же міноритарним акціонером, як і мій батько. Він прекрасно знав, що всі рішення приймалися колегіально. Виникає припущення, що Сергій Олексійович Тарута пішов на угоду зі слідством і підтримав звинувачення проти свого бізнес-партнера — мого батька», — заявив Едуард Мкртчан в інтерв'ю «РБК-Україна «.

Мкртчан-молодший також нагадав, що в Англійському суді Тарута дав неправдиву інформацію про місце показань, і суддя виявив брехню, назвавши його незадовільним свідком.

«Це свого роду юридична назва для брехуна. Виходячи з протоколу, в 2018 році Сергій Олексійович Тарута був народним депутатом України і дав свідчення в Російській Федерації. Для цього він прилетів офіційно в Республіку Білорусь і таємно перетнув білорусько-російський кордон», — заявив син Мкртчана в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, Тарута заявив, що не знав про в'їзд на територію РФ.

«Так я хочу нагадати, що відстань між аеропортом Мінська і рестораном „Тиха гавань“ в Смоленській області понад 300 кілометрів. Як Сергій Олексійович не помітив прикордонного пункта, який вже в 2017 році було встановлено, СМС-повідомлення про те, що він заїхав на територію Російської Федерації, прапори?» — поставив риторичне запитання Едуард Мкртчан.

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