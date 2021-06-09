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Суспільство та люди

Київський чиновник потрапив у великий скандал через трамвай

18:45 9 червня 2021
трамвай

У Києві чиновник влаштував скандал через неможливість проїхати по трамвайних коліях. Тарас Білинський, глава комітету громадської ради при КМДА, виїхав назустріч трамваю і чомусь вирішив, що тепер електротранспорт повинен поступитися дорогою. Поки спантеличений водій трамвая намагався розгадати маневри чиновника, той написав у соцмережах гнівний пост про провокації на дорозі.

Відео про те, що насправді сталося на вулиці Глибочицькій на Подолі, опублікував Київ Оперативний.

У соцмережах користувачі повеселилися, придумуючи причини, чому трамвай не поступився дорогою такій поважній людині.

Через добу Білинський зрозумів, що був неправий, видалив старий пост і приніс вибачення.

Нагадаємо, раніше пасажир вирішив оригінально покарати водія трамваю, а тому став бігти перед вагоном.

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