Чим вище дерево, тим більше небезпека: Комаровський розповів, як убезпечити себе та близьких під час грози

Оскільки в Україні останнім часом дощі з грозами йдуть мало не щодня, відомий педіатр Євген Комаровський нагадав українцям про правила безпеки.

«Правила поведінки під час грози — це фактично захист від ураження блискавкою», — говорить лікар Комаровський у відеозверненні, яке він виклав в Instagram.

Під час грози педіатр радить ходити спокійно, а не бігти, а також уникати відкритих місць — лугів, узлісся, пляжу. Тим, кого гроза застала у воді, медик рекомендує негайно вибратися на сушу та переодягнутися в сухий одяг.

«Автомобіль — одне з найбезпечніших місць під час грози. Чотири гумових колеса — ідеальний захист. Ховатися у автомобілі можна. У жодрому разі в місті не можна підходити до мокрих стін та металевого огородженням, тримайтеся подалі від антен та ліній електропередач», — сказав Євген Комаровський і додав: «Пам'ятайте, чим вище дерево, тим вище ризик, що у нього потрапить блискавка. І особливо небезпечно дерево, що стоїть окремо».

Нагадаємо, що днями у Житомирській області блискавка ледь не вбила дівчину, яка вдома вирішила відповісти на дзвінок по мобільному телефону.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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