«Ви нам не цікаві»: бази відпочинку у Херсонській області відмовляються приймати деяких відпочиваючих

У Херсонській області, де в минулому році масово захворіли відпочивальники, деякі пансіонати відмовляються приймати клієнтів на вихідні. Про це пише «Новий день».

З негостинним ставленням бази відпочинку у Стрілковому Генічеського району зіткнувся журналіст Олег Батурин.

За словами чоловіка, він з сім'єю та друзями хотіли поїхати на море на вихідні. Компанії потрібно було 3 номери на 2 дні. Вдалий варіант знайшли у Стрілковому, але господарі відмовили, заявивши, що такі відпочивальники їм не цікаві, а в кінці травня можуть з'явитися туристи, які захочуть винаймати житло на тиждень і більше.

Журналіст зазначив, що виявилося не просто знайти пансіонат, в якому можна відпочити кілька днів. При великій кількості пропозицій на узбережжі варіантів для розміщення на день-два на Херсонщині мало.

Херсонська журналістка Олена Піменова розповіла, що такі ситуації чи не щороку з нею трапляються у Залізному Порту.

Співвласниця мережі локальних туристичних сайтів узбережжя Херсонщини Ольги Авраменко зазначила, що зараз великий вибір пансіонатів і баз відпочинку, й маючи бажання, можна знайти собі відповідний варіант і по сервісу, і по гаманцю.

Про те, в які країни українцям можна полетіти на відпочинок цього літа та про що важливо знати, у матеріалі «ФАКТІВ».

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