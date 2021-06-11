Електросамокати в Україні поки що «поза законом»

З поширенням легкого електротранспорту в Україні такі випадки, як конфлікт з електросамокатниками Майкла Щура, на жаль, трапляються все частіше. Багато містян вже стикались із ситуацією, коли повз пішоходів по тротуару безшумно «пролітає» хтось на самокаті. І добре, коли обходиться переляком. А от політика Борислава Березу днями такий самокатник збив з ніг на виході з магазину. Після чого збив ще одного чоловіка — і сам був збитий з самоката ударом у вухо. «Те, що зараз відбувається у нас з електросамокатами, інакше як вакханалією не назвати. Їзда на високих швидкостях, зіткнення з людьми на тротуарах і створення небезпечних ситуацій стали вже нормою для багатьох водіїв електросамокатів», — написав Береза у Facebook. Отже, подібні випадки непоодинокі. Як повідомили «ФАКТАМ» у столичному главку поліції, цього року зафіксована вже 31 заява про правопорушення, в яких фігурує електросамокат. Щоправда, сюди входять і випадки викрадень та пошкоджень самокатів, а також епізод, коли поліцейський пограбував киянина, що впав з електросамоката. Більшість інцидентів — через те, що українське законодавство не може визначитись, як кваліфікувати такий вид транспорту і де на ньому можна їздити, а де — ні. — На сьогодні Законом України «Про дорожній рух», а також Правилами дорожнього руху України (ПДР), питання щодо вимог експлуатації електросамокатів на вулично-дорожній мережі не врегульоване, — розповів «ФАКТАМ» перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький. — Відповідно до вимог пункту 1.5 ПДР дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити підрозділ поліції, власника дороги або уповноважений ним орган. Оце майже й всі правила, які можна застосувати до електросамокатів та інших новітніх засобів руху — моноколіс, гіроскутерів, електровелосипедів тощо. Хоча впорядкувати використання такого транспорту намагаються вже давно.

Поки закону немає, користувачам електросамокатів можна тільки рекомендувати, де і як їздити

— Наразі такий вид транспорту, як електросамокат, не прописаний в жодному законі України, — розказав «ФАКТАМ» керівник напряму з розвитку шерінгових сервісів в Україні компанії, що надає послуги із замовлення поїздок, кур`єрської доставки їжі, а також прокату електросамокатів, Антон Милка. — Аналогічно: моноколеса, гіроборди тощо. Зараз у роботі — законопроєкт 3023, де прописується статус легкого персонального електротранспорту як повноцінного виду транспорту (законопроєкт, прийнятий минулого року у першому читанні, прописує права та обовʼязки користувачів електросамокатів, гіроскутерів, моноколіс тощо, та фактично прирівнює їх до велосипедистів. — Авт.). Ми надавали до нього свої коментарі, правки, пропозиції на основі міжнародного досвіду, тепер чекаємо, коли його приймуть.

Поки ж рекомендуємо всім користувачам їздити велодоріжками (коли вони є). Якщо ж вони відсутні — рухатись тротуарами, але при цьому знижувати швидкість до швидкості пішохода і надавати пріоритет пішоходам: пропускати їх, обережно пересуватись, використовувати для попередження дзвоники.

— Чи існують якісь дозвільні норми на прокат електросамокатів?

— Вони будуть обовʼязковими після того, як приймуть закон. Тому поки що вони на рівні рекомендацій. Якщо ви користувалися нашим сервісом, то бачили — перед використанням ви першочергово погоджуєтесь, що вам вже є 18 років (молодшим, що ще не можуть нести повну відповідальність за свої дії, ми не дозволяємо користуватись нашими електросамокатами). Після чого користувач проходить візуально зрозуміло оформлений інструктаж, який показує, що таке електросамокат, як його правильно використовувати, де залишати тощо.

— А якщо 10-річна дитина з мобільником вкаже, що їй вже є 18?

— Усі поїздки повинні бути оплачені карткою, яку дитина може оформити тільки за допомогою батьків. Тому в таких випадках відповідальність за дитину несуть батьки. У правилах використання нашого сервісу чітко вказана заборона на використання його неповнолітніми.

— Є якісь вимоги до оснащення електросамокатів та екіпіровки їх користувачів?

— Ми рекомендуємо, поки не прийняті законодавчі норми, аналогічно велосипедистам використовувати шоломи, світловідбивачі. Це все відповідальність користувача застосовувати засоби захисту.

Перед початком поїздки користувач через додаток бачить, наскільки вистачить заряду батареї. Зазвичай на повному заряді наші самокати можуть проїхати 30−35 кілометрів — залежно від місцевості. Якщо ж самокат розрядиться під час поїздки, то можна взяти новий самокат поблизу і, не сплачуючи за розблокування, продовжити поїздку.

У наших самокатах стоїть програмне обмеження швидкості — 25 км/год. Але користувач може вибрати «режим початківця» — там швидкість обмежується 15 км/год. Взагалі ж на ринку є моделі, які розганяються до 60 і більше км/год. (І це — не граничне значення. Виробник ULTRON T128 3200W вказує швидкість 100 км/год, а Zaxboard Neotron — 99 км/год. — Авт.)

— У соцмережах поширюються відео, на яких можна побачити, що орендовані самокати викидають з вікон, скидають у підземні переходи. Як часто трапляються такі випадки вандалізму? І як з ними боротись?

— Бувають. Як і спроби вкрасти самокат. Ми співпрацюємо з приватною охоронною компанією, яка протидіє таким спробам завдяки функції геолокації, тому крадіжок дуже мало. Щодо вандалізму — таких випадків більше. Але з цим теж можна боротися. Наприклад, дівчину, що викинула самокат у вікно, швидко знайшли за допомогою поліції, провели профілактичну бесіду, вона заплатила штраф. Та все ж і випадків вандалізму не так багато, як очікувалось при запуску нашого сервісу в Україні. При цьому відсоток вандалізму значно нижчий, ніж прогнозований нами на етапі запуску сервісу в Україні.

— Нещодавно дівчина травмувалася на самокаті. Чи передбачено, як повинно визначатись, з чиєї провини отримана травма, хто відшкодовує?..

— Електросамокат, як і будь-який механізм, транспорт, може виходити з ладу, особливо, коли він активно використовується. У нас постійно перевіряється технічний стан самокатів, за необхідності вони ремонтуються. Трапляються різні випадки, проте їхня кількість дуже мала. Тому у нас передбачене страхування усіх користувачів на суму 200 тисяч гривень. У разі необхідності вони через додаток можуть швидко знайти координати нашої страхової компанії. Страхова компанія компенсує витрати на медикаменти, лікування. Визначити, що травма отримана під час користування електросамокатом, можна дуже швидко, перевіривши обліковий запис людини у нашому додатку. Причому компенсація надається незалежно від того, чи травма отримана через несправність самоката, чи тому, що користувач не впорався з керуванням, чи виникла певна раптова перешкода…

Іноді зірвиголову на моноколесі чи електросамокаті вважають пішоходом. Коли штрафують

Але все ж частково користування «позазаконним» легким персональним транспортом (ЛПТ) з електродвигунами (якого вже є півтора десятки різновидів) в Україні регулюється. Хоч і не так, як у країнах, чиє законодавство випередило наше. Наприклад, у Франції ввели до ПДР категорію персональних моторизованих транспортних засобів. Керувати ними можна з 12 років, вони повинні бути обладнані гальмами, гудком, фарами. Рухатись на них можна зі швидкістю не більше 25 км/год по велодоріжках і шляхах, де швидкість автомобілів обмежена 50 км/год. Заборонено перевозити пасажирів, поклажу та їздити тротуарами. Схожі правила (що різняться, в основному, віком водіїв та граничною швидкістю) є в Германії, Бразилії, Італії, Іспанії, інших країнах.

Багато де для керування таким транспортом необхідно отримати водійське посвідчення відповідної категорії. А моноколеса та гіроборди — десь заборонені, а десь на них дозволено їздити тротуарами (але не швидше за пішохода) та велодоріжками. Також у різних країнах встановлюються обмеження щодо потужності двигунів (десь — 3 кВт, десь — 1 кВт, а де й 250 Вт) та прописується обовʼязковість чи рекомендованість шоломів.

В Україні ж, як вже згадував Олександр Білошицький, користувачам ЛПТ лише забороняється «створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян». Щоправда, іноді все ж потрібно отримати водійське посвідчення категорії А1 (як для мопеда). Це стосується водіїв потужних ЛПТ з двигунами 3−4 кВт (у деяких країнах такі посвідчення необхідні для керування засобами з двигуном від 250 Вт), які підпадають під заявлені в ПДР «інші двоколісні транспортні засоби, які мають … електродвигун потужністю до 4 кВт». Вони вважаються механічними транспортними засобами, водії яких повинні мати з собою «права», поліс «автоцивілки» та реєстраційні документи на самокат. В основному це деякі електросамокати та електроскутери (більшість з них обладнана двигунами з номінальною потужністю до 3 кВт — і формально не є «механічним транспортним засобом»), які потрібно зареєструвати й отримати в сервісних центрах МВС держномери (куди їх прикріпити на електросамокаті — то окрема проблема).

Також частково ЛПТ стосується пункт 11.7 ПДР: «Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом».

Особливої мороки додається поліції, коли доводиться оформляти ДТП. Бо більшість легкого електротранспорту формально не є транспортом. Тому користувачі його — не водії. Але ж — і не пішоходи. І поліцейським доводиться застосовувати до таких порушників «пішоходні» норми — поки інших немає.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», розробники першого українського електросамоката пропонують створити повнопривідний його варіант для спецпідрозділів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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