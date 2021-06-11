Літній відпочинок за кордоном: куди поїхати, та які обмеження і вимоги чекають на українців

Опубліковані умови в'їзду для українців до країн з популярними курортами. Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Зараз для наших громадян відкриті кордони з понад 100 країнами. При відвідуванні популярних туристичних напрямків діє ряд обмежень і вимог — це пов'язано з пандемією COVID-19.

Більш детальна інформація представлена в таблиці, де в тому числі вказані країни, в яких можна відпочити без необхідності здавати тест-ПЛР на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині, де в червні знову змінили вимоги до туристів, вимагають від них при в'їзді обов'язковий негативний ПЛР-тест. А ось Туніс дозволив з 1 червня деяким категоріям мандрівників не здавати ПЛР-тест — це відноситься до вакцинованих, дітей до 12 років і до тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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