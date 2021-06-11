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Суспільство та люди

Водійські посвідчення та держномери для електросамокатів: кому потрібно отримувати

21:15 11 червня 2021
самокати

В Україні користування легким персональним транспортом (ЛПТ) поки що практично не врегульоване. Тому ним користуються навіть ті, хто ніколи не сідав за кермо авто чи мотоцикла. Як, наприклад, Ірина Білик, якій нещодавно подарували електросамокат. Але треба знати, що навіть водія електросамоката може зупинити патрульна поліція та попросити показати водійське посвідчення.

Виявляється, для керування ЛПТ іноді потрібно отримати водійське посвідчення категорії А1 (як для мопеда). Це стосується водіїв потужних самокатів і скутерів з двигунами 3−4 кВт, що Правилами дорожнього руху України визначаються як «інші двоколісні транспортні засоби, які мають… електродвигун потужністю до 4 кВт» і вважаються механічними транспортними засобами. А, як відомо, водії такого транспорту повинні мати при собі посвідчення на право керування, поліс «автоцивілки», а також реєстраційні документи на свій ТЗ. А на самому транспортному засобі мають бути встановлені видані для нього держномери.

Більше про використання легкого електротранспорту читайте в матеріалі «ФАКТІВ» «Електросамокати в Україні поки що «поза законом».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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