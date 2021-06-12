У Києві джип розчавив каченят: олімпійська чемпіонка Подкопаєва зробила офіційну заяву

У Києві шукають водія, який навмисне наїхав на виводок каченят, що переходили дорогу. Автореєстратори зафіксували номер автомобіля, але по ньому знайти цинічного водія, схоже, не вдасться. Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва заявила, що такий автономер, як в відео, дійсно зареєстрований на її «Лексус». Але на записі, по-перше, фігурував не Lexus, а Mercedes, а по-друге, Лілія і вся її сім'я зараз знаходяться в США і автомобілем відповідно не користуються.

«Ні я, ні члени моєї родини не мають стосунку до цього інциденту. Зараз я і всі члени моєї сім'ї знаходимося в США, де мої діти закінчують навчальний рік. В день інциденту я перебувала в тренувальному гімнастичному таборі в штаті Теннессі. Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив до зловмисників, мені не зрозуміло», — заявила вона.

За словами спортсменки, після інциденту, коли номерний знак «пробили» по базах автономерів, їй стали надходити повідомлення з погрозами. Тому Подкопаєва вирішила звернутися в Нацполіцію, щоб справжнього винуватця скоріше знайшли. «Ми з любов'ю ставимося до тварин і всіляко підтримуємо організації захисту тварин. Я засуджую дії водія, який був за кермом Mercedes, і докладу максимум зусиль, щоб встановити його особистість», — заявила Лілія.

Фото https://ua.depositphotos.com/

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter