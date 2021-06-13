Лікарям довелося приймати пологи в автомобілі вночі посеред лісу під Рівним

У Рівненській області бригада «швидкої» врятувала сім'ю, яка їхала серед ночі в пологовий будинок і загубилася в лісах. Але щоб чудесний порятунок стало можливим, медбригаді довелося проїхати більше 20 кілометрів по бездоріжжю, згадуючи навички орієнтування на місцевості. Про історію з хепі-ендом розповів Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Виклик в диспетчерську надійшов близько години ночі. Стривожений чоловік розповів, що у дружини почалися перейми. Чоловік повіз породіллю за 40 кілометрів до пологового будинку і загубився десь в непрохідних лісових масивах Полісся. «Дороги фактично немає. Я не доїду. Не знаю, що робити», — переживав чоловік.

Ситуація ускладнювалася тим, що майбутній батько не міг пояснити, де саме вони знаходяться — в лісі не було орієнтирів. У пошуках заблукалих медбригаді довелося подолати 20 кілометрів, і коли «швидка» виявила автомобіль з вагітною, пологи вже фактично почалися. Фельдшер навіть не встигла перемістити жінку, і малюк з'явився на світ в автомобілі.

Медбригада відзвітувала, що пологи обішлися без ускладнень. Хлопчик народився з нормальною вагою, стан 34-річної матірі також в межах норми. Маму і хлопчика на «швидкій» довезли до найближчої районної лікарні.

Фото EMD. Rivne/facebook

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