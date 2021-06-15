Погіршення самопочуття та збої у роботі техніки: 16−18 червня Землю накриє магнітна буря

Пік другої магнітної бурі, яка накриє Землю у перший місяць літа, припадає на четвер, 17 червня.

Буря триватиме кілька днів — її вплив метеозалежні люди можуть відчувати вже ближче до вечора вівторка, 15 червня, а на спад вона піде лише у п'ятницю, 18 травня.

У піковий день буря сягатиме показника G1 — це означає, що неприємні симптоми можуть відчути не лише метеозалежні і літні люди, а також ті, у кого є хронічні захворювання, а й більш здорові громадяни. І навіть техніка. Так що не дивуйтеся, якщо гаджети почнуть «бешкетувати».

Традиційно у такі дні людям рекомендують лягати спати вчасно та висипатися, пити більше води, не переїдати, не захоплюватися кавою, тютюном та спиртним.

Наслідки магнітної бурі можуть проявлятися в апатії і дратівливості, розладі сну і зниженні працездатності. Часті головні болі, стрибки тиску та загострення хронічних захворювань.

Так що протягом декількох найближчих днів варто себе поберегти. Людям з хронічними захворюваннями краще тримати необхідні ліки під рукою.

Нагадаємо, що у травні цього року Землю «атакувала» потужна буря з планетарним індексом 30 (при нормі 5).

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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