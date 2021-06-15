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Суспільство та люди

Призначення голови правління «Нафтогазу»: НАЗК вимагає скасувати контракт

11:35 15 червня 2021
Вітренко

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) знайшло у призначенні Юрія Вітренка на посаду голови компанії «Нафтогаз України» конфлікт інтересів.

Агенція направила припис в Кабмін з вимогою скасувати рішення про призначення Вітренка й розірвати з ним контракт.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», відзначили в НАПК, після звільнення з публічної служби протягом року не можна брати участь у керівництві організаціями, на які можна було впливати під час роботи на державу.

За даними моніторингу, Вітренко на посаді в.о. міністра енергетики постійно брав участь у підготовці рішень по діяльності «Нафтогазу».

Нагадаємо, у грудні 2020 року Юрій Вітренко був екстрено призначений в.о. міністра енергетики. Після цього він запропонував звільнити голову правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва, що не схвалили західні партнери України.

В кінці квітня Кабмін звільнив главу НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а на його місце призначив Юрія Вітренка. Перед ним була «поставлена задача по системному збільшенню видобутку українського газу, а також сприянню у формуванні повноцінного й справедливого ринку газу в Україні».

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