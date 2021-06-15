Одеський медуніверситет запрошує абітурієнтів: правила вступу та переваги навчання

Вступна кампанія-2021 стартує 1 липня. Щоб отримати шанс на навчання, абітурієнти повинні зареєструватися у Є-кабінеті , скласти ЗНО, визначитися з університетом: подати документи, здати вступні іспити або пройти співбесіду. Традиційно великий набір проводить Одеський національний медичний університет — це найбільший вуз такого профілю на півдні України. Щорічно на перший курс ОНМедУ зараховують сотні абітурієнтів. Розбираємо 5 переваг навчання в цьому вузі і особливості майбутньої вступної кампанії, які необхідно враховувати.

120-річна історія

Репутація навчального закладу і якість підготовки перевірені часом. ОНМедУ був заснований в 1900 році як медичний факультет Новоросійського університету. Сьогодні це державний університет з найвищим IV рівнем акредитації, член Міжнародної асоціації університетів та Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Поступаючи в ОНМедУ, кожен абітурієнт може бути впевнений: по завершенню він отримає фунда-ментальну теоретичну базу, практичні навички та диплом, який відповідає всім міжнародним стандартам.

Коли вчать і вчаться — кращі

Багаторічний ректор ОНМедУ — Валерій Запорожан, академік НАМН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, один із за-сновників ендоскопічної хірургії в Україні. В університеті викладають 695 професорів і кандидатів наук. Вони заснували чимало наукових шкіл і виховали кілька поколінь видатних учених і лікарів, відомих у всьому світі. Серед випускників ОНМедУ невропаолог Григорій Маркелов, генетик Юрій Бажора, торакальний хірург Євген Вагнер, епідеміолог Микола Баран, кардіохірург Яков Бранд, патофізіолог і радіобіолог Ісидор Ойвін, публіцист, поет і клінічний психолог Борис Херсонський, доцент Rutgers University в Нью-Джерсі Моніка Гайдхане і багато інші.

«Наші випускники — конкурентноздатні, працюють в Україні і далеко за її межами. Є навіть „діаспора“ випускників ОНМедУ в США. Вони працюють в кращих клініках і університетах, своїми успіхами популяризують альма-матер у всьому світі», — розповів Валерій Запорожан.

Акцент на практику

В ОНМедУ вважають, що випускник медуніверситету повинен володіти не тільки необхідним набором теоретичних знань, але бути практично й психологічно підготовлений надати допомогу в будь-якій клінічній ситуації. Тому тут знаходиться найбільший серед медвузів країни центр симуляційної медицини. Пацієнтів імітують сучасні роботи. За їх допомогою студенти вчаться діагностиці, реанімації, малоінвазивній хірургії. На лікарняну помилку робот реагує як жива людина — зупинкою дихання, серцебиттям, зміною кольору шкірного покрову. Коли навички відпрацьовані на роботах, студенти починають практикуватися в університетській клініці. Одеський медуніверситет першим в Україні повернув її студентам і на сьогоднішній момент має в своєму розпорядженні 48 клінічних баз.

«Це гордість і візитна картка університету — колаборація теоретичної і практичної підготовки майбутніх лікарів. На цьому базується компетентнісний підхід до навчання, коли студенти-медики отримують максимально об'ємні і доведені до автоматизму практичні навички», — пояснює ректор Запорожан.

Залучення в глобальне медичне співтовариство

ОНМедУ активно розвиває міжнародне співробітництво. Вчені провідних університетів Великобританії, Німеччини, Литви, Франції, Італії, Швейцарії та інших країн є почесними докторами Одеського медуніверситету. Видатні лікарі читають лекції і проводять майстер-класи. Одним з таких лекторів був сам Крістіан Барнард — південноафриканський хірург-трансплантолог, автор першої в світі пересадки серця.

У розпорядженні студентів унікальна онлайн-бібліотека з доступом до бібліотечних фондів Стенфордського, Єльського та інших найбільших університетів світу.

ОНМедУ — офіційний партнер програми Європейського союзу Еразмус + з обміну студентів країн-учасниць ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії та Туреччини. На даний момент в ОНМедУ навчаються понад 6,5 тисяч студентів з України і ще 53 країн світу.

Об'єктивне оцінювання знань

ОНМедУ одним з перших в Україні став проводити ОСКІ — об'єктивний структурований клінічний іспит. Він проходить у форматі квесту: студенти переміщаються по різних станціях — умовним палатам, де знаходиться «пацієнт». Його роль грає абсолютно стороння здорова людина, яка нібито хворий і описує свої симптоми лікарю.

«Завдання студента за обмежений час опитати, провести діагностику, поставити діагноз і призначити лікування. При цьому кожному студенту присвоєно номер — ніяких прізвищ, повна анонімність», — розповідає Валерій Запорожан.

Число балів підраховує електронна система — людський фактор при оцінюванні виключено. З 2016 року працює Центр якості освіти, допуск або недопуск до сесії автоматизований.

Правила вступу до ОНМедУ

Іспити та прохідний бал. В 2021 році ОНМедУ проводить набір студентів на спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація». На всі спеціальності необхідно здати ЗНО з трьох предметів: українську мову, математи-ку і один на вибір (біологія, хімія, фізика).

Стартова кількість балів для «Фармації» — не менше 100 на кожен предмет. Для «Медицини» і «Стоматології»:

українська мова — не менше 130 балів,

математика — не менше 150 балів,

третій предмет — не менше 150 балів.

«Абітурієнти можуть бути допущені до участі в конкурсі за умови, що їх загальний конкурсний бал не менше 130. Це стосується всіх спеціальностей. Я говорю тільки про допуск до конкурсу, не плутати з зарахуванням», — пояснює заступник голови приймальної комісії Геннадій Степанов.

ВАЖЛИВО. Цього року сертифікати ЗНО приймаються з 2018 року.

Терміни подачі документів. У порівнянні з минулим роком терміни кілька скорочені: з 14 липня до 23 липня. Подача документів на денну та заочну форму навчання приймаються виключно в електронній формі.

ВАЖЛИВО! При подачі документів абітурієнт обов'язково повинен вказати в заяві одну з двох опцій:

1. претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

2. претендую тільки на місця за кошти фізичних і юридичних осіб.

Перша операція дозволяє одночасно надходити і на держоснову, і на контракт. В цьому випадку, якщо абітурієнт не буде рекомендований на бюджетне місце, його ав-томатично допустять до конкурсу на місця за контрактом.

Обмеження. В рамках вступної кампанії-2021 дозволено подавати до 5 заяв у різні вузи і на різні спеціальності на місця за державним замовленням. Число заяв на вступ на контракт обмежено 30.

Правила для абітурієнтів пільгових категорій. Цього року діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть вибирати: надходити за підсумками ЗНО або внутрішнього іспиту. Вони зобов'язані надати сертифікати ЗНО з відповідних предметів з достатнім рівнем балів. В цьому випадку абітурієнт зараховується за квотою: 5% від максимального обсягу державного замовлення.

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