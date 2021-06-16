Тарифи на паркування у Києві хочуть збільшити в три з половиною рази: скільки доведеться платити

У Києві, де раніше заявляли про експеримент з відстеження дотримання правил паркування за допомогою приладів з фотофіксацією, запланували підвищення тарифів на на послуги паркування.

Так, на сайті КМДА оприлюднено проект рішення стосовно послуг, що надаються «Київтранспарксервісом». Йдеться про платні майданчиках для паркування, абонементні талони, а також перехоплюючі майданчики для транспортних засобів.

У столичній міськдержадміністрації, заявивши, що ціни не переглядалися 12 років, пропонують встановити тариф на паркування у центральній частині міста на рівні не більше 35 грн / год, на прилеглих до центру територіях — не більше, ніж 25 грн / год, а у спальних районах залишити вартість парковки без змін — 5 грн / год.

«Принципове рішення забезпечити киянам безкоштовне паркування вночі, у вихідні та святкові дні», — зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов, додавши, що більш високі тарифи «розвантажать» центр столиці.

Стосовно вартості абонементів на паркування, то вона залежатиме від тарифу у конкретній частині міста і проміжку часу, на який надається послуга. Запланована і система знижок — на денний абонемент — 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі — 50%. У прилеглих до центру територіях і спальних районах знижки на місячні абонементи складуть 60% і 40% відповідно.

За словами Усова, для боротьби з нелегальними паркувальниками розроблена система електронних сервісів оплати.

Нагадаємо, що зараз у центрі Києва за годину паркування беруть по 10 гривень, а в прилеглих районах — по 7 гривень.

Раніше парламент затвердив правки до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Було вирішено, що автовласники, які оплатили штраф за порушення за пільговою 50-відсоткову знижку протягом 10 днів, більше не будуть отримувати повідомлення про штрафи. Адже нерідко автовласник, сплативши штраф і отримавши «лист щастя», платив за нього вдруге.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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