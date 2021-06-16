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Суспільство та люди

«Гарнір, який ожив»: українець показав, чим його нагодували на курорті

12:44 16 червня 2021
Хробак у м&#39;ясі

В Одесі, де нещодавно військовослужбовець купив ковбасу місцевого виробника, яка була «начинена» щурячими лапками, один з відпочиваючих показав «живий гарнір», поданий йому разом з порцією м'яса в одному з ресторанів на березі моря.

Одесит Сергій Іванченко виклав на своїй сторінці у соціальних мережах відео, не шкодуючи нецензурних епітетів, описавши один із закладів.

Він розповів, що замовлену страву йому довелося чекати дуже довго, але не страшно це, а те, що саме йому подали на обід.

На ролику молодик розкриває упаковку з їжею, де лежать шматочки м'яса і якась зелень. По дну судочка досить швидко пересувався якийсь дебелий білий черв'як. «Напевно, це живий гарнір», — говорить автор відео, попутно критикуючи заклад харчування.

Цей пост зібрав мало коментарів. Цікавим є той факт, що практично всі інтернет-користувачі засумнівалися у правдивості відео, заявивши, що воно «постановочне».

До речі, в Одесі стався ще один цікавий випадок, пов'язаний з живністю у продуктах. Так, місцевий житель, вирушаючи на риболовлю, купив в магазині упаковку вівсяної каші швидкого приготування. Вирішивши перекусити, він відкрив пакет і виявив там двох крихітних новонароджених мишенят. Хлопець вирішив знайти мишинятам госпорадів.

Фото — скріншот.

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