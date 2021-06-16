26.87 / 27.07 32.50 / 32.85
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Використовували покривала і ремені: під Херсоном люди врятували знесиленого дельфіна

12:52 16 червня 2021
дельфін

У Херсонській області небайдужі відпочиваючі і водна поліція врятували дельфіна, який постраждав від шторму. У поліції розповіли, що морського мешканця віднесло з його рідної стихії в прісні води Дніпровського лиману, а потім викинуло на мілину в районі села Олександрівка.

Житель Олександрівки Олег Марчук уточнив, що дельфін, коли його виявили, був дуже знесиленим. «Майже не рухався, сил вистачало лише триматися на плаву і дихати», — згадує Марчук. За допомогою підручних засобів — ковдр і ременів — люди зробили своєрідний рятувальний кокон для дельфіна. Через півгодини такої підтримки тварина стала потроху оживати.

дельфін

В управлінні водної поліції мали катер, а тому разом з активістами завантажили дельфіна на борт і вивезли тварину ближче до Очакова.

дельфін

Тварину відпустили у відкритих водах Чорного моря, тобто повернули в її природне середовище, де дельфін зможе повернутися до зграї.

Нагадаємо, вчені провели в Чорному морі «перепис» дельфінів. Найбільше тут мешкає дельфінів-білобочок — близько 119 тисяч.

Фото https://ua.depositphotos.com/, Oleg Marchuk / Facebook, npu.gov.ua

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тіна Кароль

«Разом в небі і на землі»: у річницю шлюбу з покійним чоловіком Тіна Кароль показала обручки та покинула Україну

Алла Пугачова

«Виглядає молодше за Галкіна»: мережу вразив зовнішній вигляд «оновленої» Пугачової

Анна Сєдокова

Анну Сєдокову в Греції вразила небезпечна хвороба

Френкі де Йонг і Андрій Ярмоленко

Огидний вчинок Френкі де Йонга в матчі Євро-2020 з Україною: з'явилося відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.