Використовували покривала і ремені: під Херсоном люди врятували знесиленого дельфіна

У Херсонській області небайдужі відпочиваючі і водна поліція врятували дельфіна, який постраждав від шторму. У поліції розповіли, що морського мешканця віднесло з його рідної стихії в прісні води Дніпровського лиману, а потім викинуло на мілину в районі села Олександрівка.

Житель Олександрівки Олег Марчук уточнив, що дельфін, коли його виявили, був дуже знесиленим. «Майже не рухався, сил вистачало лише триматися на плаву і дихати», — згадує Марчук. За допомогою підручних засобів — ковдр і ременів — люди зробили своєрідний рятувальний кокон для дельфіна. Через півгодини такої підтримки тварина стала потроху оживати.

В управлінні водної поліції мали катер, а тому разом з активістами завантажили дельфіна на борт і вивезли тварину ближче до Очакова.

Тварину відпустили у відкритих водах Чорного моря, тобто повернули в її природне середовище, де дельфін зможе повернутися до зграї.

Нагадаємо, вчені провели в Чорному морі «перепис» дельфінів. Найбільше тут мешкає дельфінів-білобочок — близько 119 тисяч.

Фото https://ua.depositphotos.com/, Oleg Marchuk / Facebook, npu.gov.ua

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