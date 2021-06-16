«Зелені свята» у Пирогово і фестиваль Made in Ukraine «Село»: куди піти у Києві у вихідні
У Національній опері України:
17 червня — балет «Віденський вальс»,
18 червня — опера «Кармен»,
19 червня — опера «Євгеній Онєгін»,
20 червня — балет «Жизель»,
22 червня — опера «Моцарт і Сальєрі» і балет «Кармен-сюїта»,
23 червня — опера «Любовний напій».
Початок: о 19:00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
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19, 20 і 21 червня на Контрактовій площі пройде Фестиваль Made in Ukraine «Село».
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19 і 20 червня в Національному музеї народної архітектури та побуту України пройдуть «Зелені свята». У програмі: поминальне богослужіння, Троїцький обряд «Водіння Тополі», дитячі забави та конкурси, концерт фольклорних колективів з різних областей України. 20 червня в 17:00 відбудеться етно-концерт Ілларії.
Адреса: вул. Академіка Тронько.
Ціна: 20−80 грн.
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19 і 20 червня в Музеї Івана Гончара відбудеться Фестиваль української епічної традиції «Кобзарська трійця». У програмі: виступ кобзарів, бандуристів та лірників, фільми про історію кобзарської традиції. Також відбудуться майстер-класи зі створення традиційних музичних інструментів і гри на кобзарських інструментах.
Адреса: вул. Лаврська, 19.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставку «Серж Лифар. Політ Ікара», присвячену всесвітньо відомому танцівнику.
Крім того, в Україні створять музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, який визнаний одним з геніїв сучасності.
Фото: pyrohiv.com47
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