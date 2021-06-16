«Зелені свята» у Пирогово і фестиваль Made in Ukraine «Село»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України:

17 червня — балет «Віденський вальс»,

18 червня — опера «Кармен»,

19 червня — опера «Євгеній Онєгін»,

20 червня — балет «Жизель»,

22 червня — опера «Моцарт і Сальєрі» і балет «Кармен-сюїта»,

23 червня — опера «Любовний напій».

Початок: о 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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19, 20 і 21 червня на Контрактовій площі пройде Фестиваль Made in Ukraine «Село».

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19 і 20 червня в Національному музеї народної архітектури та побуту України пройдуть «Зелені свята». У програмі: поминальне богослужіння, Троїцький обряд «Водіння Тополі», дитячі забави та конкурси, концерт фольклорних колективів з різних областей України. 20 червня в 17:00 відбудеться етно-концерт Ілларії.

Адреса: вул. Академіка Тронько.

Ціна: 20−80 грн.

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19 і 20 червня в Музеї Івана Гончара відбудеться Фестиваль української епічної традиції «Кобзарська трійця». У програмі: виступ кобзарів, бандуристів та лірників, фільми про історію кобзарської традиції. Також відбудуться майстер-класи зі створення традиційних музичних інструментів і гри на кобзарських інструментах.

Адреса: вул. Лаврська, 19.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставку «Серж Лифар. Політ Ікара», присвячену всесвітньо відомому танцівнику.

Крім того, в Україні створять музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, який визнаний одним з геніїв сучасності.

Фото: pyrohiv.com

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