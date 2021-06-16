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Суспільство та люди

Закохані харків'яни, що скували себе ланцюгом, оголосили про розрив відносин

18:49 16 червня 2021
Пара

У четвер, 17 червня, харків'яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова знімуть ланцюг, який сковував їх більше чотирьох місяців. Про це повідомляє Суспільне.

За словами Олександра Кудлая, вони з Вікторією розлучаються.

«Виважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, з взаємною повагою», — сказав він.

Пара провела на ланцюгу вже 123 дні.

«На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші відносини. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою», — йдеться в повідомленні пари в Instagram.

Ланцюг знімуть 17 червня в присутності експерта «Книги рекордів України» біля скульптури «Єднання» на Дніпровській набережній у Києві.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» пара заявила, що зніме ланцюг лише за три мільйони доларів.

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Закохані харків'яни, що скували себе ланцюгом, оголосили про розрив відносин

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