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Суспільство та люди

У костюмі Адама по Троєщині: в Києві голий чоловік розгулював посеред дороги

12:04 17 червня 2021
нудист

У Києві з приходом спекотних днів активізувалися нудисти. Один такий чоловік у костюмі Адама був помічений на Троєщині. Киянин розгулював проїжджою частиною, а точніше між потоками машин по подвійній суцільній лінії розмітки і своїм виглядом викликав сором у пасажирів громадського транспорту. Про це пише Telegram-канал «Киев сейчас».

«Все нормально, просто жарко. Пасажири 79-го автобуса зняли на відео, як посеред дороги йде голий чоловік», — зазначають автори посту.

Чоловік, судячи з усього, не відчував ніякого дискомфорту через відсутність одягу. Рухався нудист цілеспрямовано, але періодично спеціально зупинявся, щоб покрасуватися перед проїжджаючими авто.

Нагадаємо, в Одесі зі схожим нудистом, що вирішив прогулятися проїжджою частиною, розібралися автовласники, незадоволені тим, що чоловік заважає руху.

Раніше в Києві чоловіки вийшли голими на акцію в підтримку карантинних заходів. Нудисти пробіглися вулицями, закликаючи носити маски.

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