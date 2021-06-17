Студенти-іноземці зможуть вступити до українських вишів онлайн: в Мінцифри дали детальний алгоритм

В Україні з 1 липня стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що іноземні студенти можуть вступити до університетів України онлайн, повідомляє видання «Гордон».

Для цього Мінцифри спільно з Міносвіти, МВС, МЗС, СБУ, Держприкордонслужбою та Державною міграційною службою запускає єдину міжвідомчу інформаційну систему. Іноземні студенти в цій системі через єдине електронне вікно (е-кабінет) зможуть подати документи на навчання в Україні.

Федоров розповів, як буде проходити подача документів на навчання та перебування на території України.



Спочатку абітурієнт подає заяву в електронному кабінеті до обраного вишу. Виш приймає рішення про видачу опису освітньої пропозиції й формує електронне запрошення.

Якщо абітурієнт з країни «міграційного ризику», то запрошення на навчання розглядає СБУ та інші компетентні органи.

Абітурієнт подає документи для отримання візи в електронному кабінеті. Вони передаються до візової системи. Весь процес обробки документів та рішення про видачу візи можна побачити на електронній платформі.



Абітурієнт проходить прикордонний контроль. Держприкордонслужба бачить у своїй системі й перевіряє дійсність е-запрошення іноземця.

Студент оформляє дозвіл на проживання. Дані про зарахування студента та період навчання передаються до Державної міграційної служби.

Реєстрація електронних запрошень відбувається в системі «Електронний журнал». Запрошення завіряється електронним підписом уповноваженої особи вишу.



За словами Федорова, в Україні також модернізується Єдина державна електронна база з питань освіти. Поступово буде розширено перелік країн, які зможуть отримувати електронні візи. Це також спростить процес вступу до вишів для іноземців.

Нагадаємо, в Україні 15 червня закінчилася основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання. З 1 липня українські абітурієнти можуть реєструвати спеціальні електронні кабінети. А через два тижні після цього університети почнуть приймати заяви й документи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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