Троїцька поминальна субота 2021: молитва за померлих

Троїцька субота напередодні П'ятдесятниці цього року випадає на 19 червня. Традиційно суботу перед Трійцею називають батьківською, у цей день поминають покійних.

Багато хто з вірян приходить до храмів на поминальні служби. Якщо такої можливості немає, можна самостійно пом'янути своїх померлих близьких молитвами. Наприклад, молитвою за всякого померлого.

Молитва за всякого померлого «Пом'яни, Господи, Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого, брата нашого (ім'я), як Милосердий і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи та загладжуючи неправди. Полегши, прости всі його провини вільні й невільні, визволи його від вічної муки та вогню гієнського і дай йому користуватися і споживати вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять Тебе. Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця і Сина, і Святого Духа, Тебе в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православно аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і зі святими Твоїми, як щедрий, упокой. Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив, Ти один тільки без усякого гріха і правда Твоя — правда вічна, і Ти один Бог милостей і щедрот, і чоловіколюбності. І Тобі славу возсилаємо, Отцю, Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь».

Для церковного поминання покійних близьких на Божественну літургію подають записки з їхніми іменами. І за стародавньою церковною традицією (загальні поминальні трапези) на помин душ приносять в храм їжу — пісні продукти, вино «Кагор», що використовується для здійснення літургії. І продукти, і грошові пожертви йдуть на потреби приходу, допомогу малозабезпеченим людям, підтримку тих, хто служить і допомагає у храмі.

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