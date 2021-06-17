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Суспільство та люди

У злісного неплатника аліментів відібрали нерухомість

19:03 17 червня 2021
люди

У Маріуполі заборгованість по сплаті аліментів на дитину стягнули у вигляді квартири боржника.

Як повідомили у Мін'юсті, на виконанні в Кальміуському відділі державної виконавчої служби з лютого 2014 знаходиться виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання дитини. Батько перестав платити аліменти, починаючи з лютого 2012 року. Сума заборгованості становить 174 860 гривень.

Щоб погасити борг, на торги виставляли квартиру боржника.

Але покупець на житло не знайшовся. Після цього мати дитини залишила квартиру за собою. Таким чином заборгованість по аліментах була погашена.

Яка мінімальна сума аліментів у 2021 році передбачена на дитину та що загрожує злісним неплатникам, у матеріалі «ФАКТІВ».

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