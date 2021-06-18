Трійця-2021: святкові листівки, sms з добрими побажаннями
Трійця — одне з 12 найголовніших православних свят. У нинішньому році християни святкують день сходження Святого Духа на апостолів 20 червня. Подія сталася на п'ятдесятий день (звідси назва — П'ятдесятниця) після воскресіння Христа — присутні на Сіонській горі апостоли побачили триєдиного Бога (Отця, Сина і Святого Духа).
У свято Трійці внутрішні приміщення церков і осель прикрашають гілками дерев. Для цього використовують гнучкі гілки берези, а також клена, осики, верби або дуба. Для букетів-оберегів (які святять у церкві) підходять як польові квіти, лісові трави (наприклад, папороть), так і запашні рослини (м'ята, любисток, полин). Через такі атрибути Трійцю називають «зеленими святами». Крім зелені, яку залишають в будинку для захисту від лихої сили, християни зазвичай заготовляли і найщиріші вітання своїм рідним і близьким. А в листівках, привітаннях, що розсилаються в мережах на Трійцю, зображаються звичаї, пов'язані з цим святом.
З Трійцею вас святою!
Нехай у домі вашому панує любов і спокій.
Щоб зберігали вас святі,
Щоб цінували вас рідні.
Дні летять і назад не повернуться,
Хай буде навіки з тобою,
Пресвята Трійця одвічна:
Бог-батько, Син його, Дух святий.
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!
Літо настало, Трійця прийшла.
Я тобі бажаю щастя і тепла.
Радуйся і смійся, не сумуй, це гріх.
Сонце заливає хай твій поріг.
Не плекай образи, людям помагай.
І ніколи віри в Бога не втрачай
В це свято вітаю,
Багато вам всім бажаю,
Многая літа і сильного роду,
І забудьте про негоду.
Нехай Господь допомагає вам
Здоров’ям і добром,
Не буде місця нехай гріхам,
Затишним буде дім!
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
Нехай Трійця благословляє,
Від лиха, зла і бід оберігає,
Виконає всі Ваші бажання,
Мрії, надії, сподівання!
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