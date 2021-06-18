Трійця-2021: святкові листівки, sms з добрими побажаннями

Трійця — одне з 12 найголовніших православних свят. У нинішньому році християни святкують день сходження Святого Духа на апостолів 20 червня. Подія сталася на п'ятдесятий день (звідси назва — П'ятдесятниця) після воскресіння Христа — присутні на Сіонській горі апостоли побачили триєдиного Бога (Отця, Сина і Святого Духа).

У свято Трійці внутрішні приміщення церков і осель прикрашають гілками дерев. Для цього використовують гнучкі гілки берези, а також клена, осики, верби або дуба. Для букетів-оберегів (які святять у церкві) підходять як польові квіти, лісові трави (наприклад, папороть), так і запашні рослини (м'ята, любисток, полин). Через такі атрибути Трійцю називають «зеленими святами». Крім зелені, яку залишають в будинку для захисту від лихої сили, християни зазвичай заготовляли і найщиріші вітання своїм рідним і близьким. А в листівках, привітаннях, що розсилаються в мережах на Трійцю, зображаються звичаї, пов'язані з цим святом.

З Трійцею вас святою!

Нехай у домі вашому панує любов і спокій.

Щоб зберігали вас святі,

Щоб цінували вас рідні.

Дні летять і назад не повернуться,

Хай буде навіки з тобою,

Пресвята Трійця одвічна:

Бог-батько, Син його, Дух святий.

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

Літо настало, Трійця прийшла.

Я тобі бажаю щастя і тепла.

Радуйся і смійся, не сумуй, це гріх.

Сонце заливає хай твій поріг.

Не плекай образи, людям помагай.

І ніколи віри в Бога не втрачай

В це свято вітаю,

Багато вам всім бажаю,

Многая літа і сильного роду,

І забудьте про негоду.

Нехай Господь допомагає вам

Здоров’ям і добром,

Не буде місця нехай гріхам,

Затишним буде дім!



У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

Нехай Трійця благословляє,

Від лиха, зла і бід оберігає,

Виконає всі Ваші бажання,

Мрії, надії, сподівання!



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