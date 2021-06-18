Навколо київської школи розгорівся скандал через насильство над дитиною з інвалідністю

У київській школі № 58 вчителька побила учня інклюзивного класу, причому інцидент довго приховували. Гласності випадок набув, коли асистентка вчительки прислала відео з побиттям мамі побитого хлопчика, повідомляє Інформатор .

У мережу його виклав народний депутат Павло Сушка, обурившись, що це не поодинокий випадок і діти просто вибігають з класу, оскільки не хочуть бачити, як їх друга з аутизмом будуть бити.

А керівництво школи загрожує кримінальною справою автору відео нібито за те, що не зупинила вчительку. За даними Сушко, зараз керівництво управління освіти Шевченківського району міста Києва загрожує їй кримінальними справами.

Тим часом власну перевірку почали і в Департаменті освіти і науки КМДА, заявивши, що дізналися про випадок з мережі.

Нагадаємо, в Запоріжжі школярка наклала на себе руки, звинувативши вчителів в буллінгу. А у Львівській області суд визнав винною в буллінгу щодо дітей директора ліцею. Цей педагог постійно принижувала школярів, вживаючи визначення на кшталт «королева бомжів», «міс смітник» і «міс секонд-хенд». Вона також нерідко говорила про учнів, що їх потрібно відвезти в психушку.

Фото з Pixabay

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