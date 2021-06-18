27.09 / 27.30 32.20 / 32.60
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Трійця-2021: як підготуватися до свята і вибрати зелень

18:45 18 червня 2021
Жінка купує зелень на Трійцю

У неділю, 20 червня православні відзначають День Святої Трійці. До світлого свята, яке подарує українцям ще й додатковий вихідний, прийнято готуватися заздалегідь. Про давні традиції, яких дотримуються і в наші дні, в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла Олена Громова, етнограф, завідуючка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

За словами Олени Громової, господині намагалися до свята прибрати у хаті, навести лад на городі, де має всі зеленіти. «Можна було все садити та сіяти до свята, а якщо щось не зійшло, треба було швидко виправити ситуацію. У програму Зелених свят входило не тільки прибирання, а й треба було випрати рушники, одежу», — розповідає етнограф. Обов'язковим атрибутом Трійці була і є зелень, якою прикрашали ікони, розкладали на підлозі.

Як правило, для цього вибирали гілки берези, клена, ясена та дуба. «Брали молоді гілки цих дерев, тому що вважалося, що на них сідали птиці — душі предків. Підлоги встеляли запашними лепехами, любистком, чебрецем, полином (слугував ще й захистом оселі), канупером, м'ятою. Не квітчати оселі вважалося гріхом, — каже Олена Громова. — Зелень після свята зберігали вдома, висушували, щоб використовувати потім як ліки для людей і тварин. Також могли застосовувати зелень і в обрядах викликання дощу, якого довго чекали».

Піст у православних ще не почався, тому на святковий стіл до Трійці готували м'ясо, печеню, багато випічки, короваї, печиво, пиріжки для поминальної суботи.

Як раніше писали «ФАКТИ», наші предки вважали, що сватання на Трійцю і весілля на Покрову гарантує дружну і щасливу сім'ю, без сварок і глибоких розбіжностей.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

«Зробила собі попу, щоки, ніс»: Настя Каменських розкрила правду про пластичні операції

оперативне фото

Черкаського валютника знайшли вбитим в багажнику власного авто, при ньому була купа грошей

Філіп Кіркоров

Алла Борисівна, точно «прощай»? Кіркоров засвітився в компанії красуні-українки та купи дітей

Олексій Данилов

Україна ввела санкції проти Фірташа, Фукса та розробників вірусу Petya

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.