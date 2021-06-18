Троїцька поминальна субота: що обов'язково потрібно зробити

Напередодні батьківської суботи, яку християни східного обряду відзначатимуть 19 червня 2021 року, проводиться вечірнє заупокійне богослужіння, що носить назву парастас (в перекладі з грецького — «клопотання» або «стояння поруч»). Основна ж частина поминального богослужіння приходиться на суботній ранок. Тоді вже служиться заупокійна Божественна літургія та наступна за нею загальна панахида.

У Троїцьку батьківську суботу треба обов'язково постаратися відвідати заупокійну службу в церкві, або ж просто пом'янути своїх померлих близьких молитвами.

Для церковного поминання покійних близьких і на парастас, і на Божественну літургію подають записки з їх іменами. Крім того, за старовинною церковної традиції (загальні поминальні трапези) на помин душ в храм приносять їжу — пісні продукти і вино «Кагор».

Продукти харчування й грошові пожертви йдуть на потреби приходу, допомогу малозабезпеченим людям, підтримку тих, хто служить і допомагає в храмі.

Після служби в церкві прийнято відвідувати могили покійних, щоб навести там порядок, прикрасити їх вінками, гілочками дерев, квітами і травами.

Приносять на кладовища і ритуальну їжу (у наших предків це були, як правило, кутя, яйця і млинці), але не для того, щоб влаштувати застілля на могилі, а щоб роздати тим, хто її потребують. Традиційно в Троїцьку суботу в міру можливості бідним людям допомагають і матеріально.

А ввечері прийнято збиратися за загальним столом вдома, щоб всім разом пом'янути залишили цей світ близьких людей.

Про народних традиціях святкування Трійці читайте в «ФАКТАХ».

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter