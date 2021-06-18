Зелена неділя: що не можна робити на Трійцю, до і після свята

Трійцю в 2021 році православні відзначають у неділю, 20 червня — на 50-й день після Великодня, тому вона ще називається П'ятидесятницею. Це одне з головних християнських свят. Що не можна робити на Трійцю, до і після свята, «ФАКТИ» запитали у етнографа, завідувачки наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів) Олени Громовий.

«Впродовж тижня, що передує святу, не можна було шити, прати, виконувати важку роботу, ні в якому разі — сваритися, навіть думати погано, — каже етнограф. — За християнським вченням, неділя асоціюється з Богом Отцем, понеділок — з Богом Сином, а вівторок — зі Святим Духом. Тому не працювали, не дай Боже, до вівторка».

У деяких регіонах України у цей період не можна було навіть працювати на городі. Наприклад, у Косівському районі в Західній Україні порушницю цього правила могли призначити винною в неврожаї або в тому, що випав град і пошкодив рослини…

Ще про одне повір'я розповіла Олена Громова: «Вважалося, що впродовж тижня русалки ходили по землі, а в четвер виходили з води та дивились, чи шанують їх люди. Якщо хтось працював у Зелену неділю, то русалки могли пошкодити врожай у полі. Щоб задобрити їх, на межах левад господарі залишали окрайці хліба. А господині — хлібці на підвіконні, аби русалки хлібним духом наситились».

Раніше «ФАКТИ» писали про традиції засилати на Трійцю сватів, а також про заборону на Зелену неділю купатися у ставку.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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