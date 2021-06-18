День медичного працівника — 2021: яскраві привітання та листівки
У неділю, 20 червня, в Україні відзначається День медичного працівника — це професійне свято людей в білих халатах заснував своїм указом № 281 / 94 від 3 червня 1994 року президент Леонід Кравчук, до якого звернулися працівники установ охорони здоров'я України.
Цікаво, що в третю неділю червня День медика також відзначають в Білорусі, Росії, Вірменії, Молдові та Казахстані, а ось в США День національних медиків святкують в одну і ту ж дату — 30 березня.
Пропонуємо вам привітати своїх знайомих лікарів і медсестер віршами і листівками.
***
Ходят среди многих
Ангелы и боги.
Дарят нам надежды
Белые одежды!
И уж очень им бы
Подошли бы нимбы.
Нас с любыми ранами
Вылечат в итоге.
С праздником вас, ангелы!
С праздником вас, боги!
***
Быть медиком — ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!
Сегодня праздник твой профессиональный,
И с благодарностью большой хочу сказать,
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!
***
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця…
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
***
Ви чиєсь життя рятуєте щодня.
І вас привітати із святом хочу я.
Бажаю професійного вам зросту!
І нехай все у житті буде радісно і просто!
Нагадаємо, напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський привітав медиків зі святом і підписав указ про збільшення зарплат для медичного персоналу та лікарів.111
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