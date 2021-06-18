У неділю, 20 червня, в Україні відзначається День медичного працівника — це професійне свято людей в білих халатах заснував своїм указом № 281 / 94 від 3 червня 1994 року президент Леонід Кравчук, до якого звернулися працівники установ охорони здоров'я України.

Цікаво, що в третю неділю червня День медика також відзначають в Білорусі, Росії, Вірменії, Молдові та Казахстані, а ось в США День національних медиків святкують в одну і ту ж дату — 30 березня.

Пропонуємо вам привітати своїх знайомих лікарів і медсестер віршами і листівками.

***

Ходят среди многих

Ангелы и боги.

Дарят нам надежды

Белые одежды!

И уж очень им бы

Подошли бы нимбы.

Нас с любыми ранами

Вылечат в итоге.

С праздником вас, ангелы!

С праздником вас, боги!

***

Быть медиком — ответственное дело,

Чужую жизнь тебе доверила судьба,

Бывает так, что нервы на пределе,

Но людям без врача никак нельзя!

Сегодня праздник твой профессиональный,

И с благодарностью большой хочу сказать,

Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,

За то, что избран ты другому помогать!

***

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

***

Ви чиєсь життя рятуєте щодня.

І вас привітати із святом хочу я.

Бажаю професійного вам зросту!

І нехай все у житті буде радісно і просто!

Нагадаємо, напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський привітав медиків зі святом і підписав указ про збільшення зарплат для медичного персоналу та лікарів.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter