У Мелітополі створили неймовірну картину з 330 кілограмів черешні

У Мелітополі пройшов фестиваль «Черешневе» на честь головного багатства краю — черешні. У цьому році свято ювілейний — проводиться вже в десятий раз, а тому і програма була ширше, ніж зазвичай. Головним хітом фестивалю стала їстівна картина з черешні.

На шедевр пішло 330 кілограмів ягід трьох сортів. Насичені темні відтінки — це сорт «Валерій Чкалов», біло-жовтий фон і написи — черешня Дрогана, а найяскравіші елементи викладені сортом «Рожева». Триптих вийшов висотою три метри і сім метрів в довжину.

Гості з задоволенням фотографувалися біля панно.

Також до фестивалю в місті відкрили «Черешневий» фонтан.

Яскравим моментом стало «Черішествіе» — вулицями Мелітополя пройшли учасники танцювальних і музичних колективів у феєричних костюмах.

За вбрання «ягідних» кольорів організатори пообіцяли морозиво, а тому на святі було багато гостей в червоному і з прикрасами у вигляді черешні.

Закінчилося свято концертом і вогненним шоу.

Нагадаємо, «Черешневе» зазвичай проводиться 11−13 червня, але в цьому році через погану погоду фестиваль перенесли.

Фото Людмила Шведюк/Facebook, Елена Миронова/Facebook, Виктория Митина/Facebook

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