День батька: Зеленський зворушливо привітав тата зі святом

У третю неділю червня в Україні традиційно відзначають День батька. Президент Володимир Зеленський зворушливо привітав свого батька Олександра Семеновича.



«Стати батьком — це велике щастя. Бути батьком — це велика відповідальність. Бути хорошим батьком — це велика праця. А бути сином такого батька особисто для мене — це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя.

Це радість — мати доброго, уважного, турботливого батька, захисника і друга.

Це мотивація постійно рухатись і працювати, маючи приклад для наслідування. Це бажання ніколи не засмутити, не підвести, не розчарувати», — написав президент.

Він подякував свому батьку за виховання, знання, принципи, характер, звички ніколи не опускати рук, за мудрість і підтримку, а також за критику на свою адресу.



«І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей.



З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму! Твій син», — так закінчив своє привітання Зеленський.

У країнах Заходу День батька відзначається вже давно. У Німеччині та німецькомовних країнах (Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург) початком свята вважається 1900-й рік.

У США вперше День батька відзначили 19 червня 1910 року. Ініціатором створення цього свята називають місис Додд, яка так хотіла висловити вдячність своєму батькові, а в його особі — усім дбайливим батькам Америки, які беруть участь у вихованні дітей. Національним святом цей день в США став в 1966 році.

В Україні День батька офіційно заснували в травні 2019 року.

Нагадаємо, в травні в Україні відзначали День матері.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter