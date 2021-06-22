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Суспільство та люди

Курортників у Кирилівці почали атакувати медузи

14:39 22 червня 2021
Медуза

У курортній Кирилівці, де нещодавно зливи підтоплювали бази відпочинку та розмивали дороги, з'явилися медузи.

Про це повідомляє «РІА Мелітополь», відзначаючи, що минулого року «нашестя» медуз зіпсувало відпочинок на березі Азовського моря.

Видання публікує фото чималих медуз, витягнутих відпочиваючими на берег.

Зазначалося, що якщо раніше медуз бачили, хіба що, рибалки у морі, то останніми днями ситуація змінилася. Ймовірно, через підвищення температур.

Раніше український тревел-блогер Євген Панюта досліджував особливості курортного сезону у Бердянську і на Бердянській косі. Медуз він не побачив, а ось роботу комунальників, які закинули назад у воду винесені на берег водорості, розкритикував.

У той же час у Чорному морі біля берегів Одеси виявили потенційно небезпечні мікроводорості.

Фото з Pixabay і з сайту «РІА Мелітополь».

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