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Суспільство та люди

Калюжі на підлозі та мокрий багаж: дощ затопив вагон поїзду Маріуполь — Львів

15:04 22 червня 2021
Краплини води

Дощ, який раніше «підмочив» пасажирів поїзду Київ — Миколаїв, які були змушені рятувати ситуацію, збираючи воду у відра, намочив і людей у потягу Маріуполь — Львів.

Як повідомляє Mrpl city, вагон потік, коли поїзд проїжджав Дніпро, який недавно постраждав від сильних злив.

Видання публікує відео, зняте одним з пасажирів, на якому видно, як зриваються краплі зі стелі. Намокли і люди, і їхній багаж, а на підлозі зібралися цілі калюжі води.

Раніше у мережу виклали відео нештатної ситуації у вагоні поїзду Рахів — Одеса, де причиною потопу стала труба, що прорвалася. Мабуть, вона давно проржавіла, а коли вагон сильно штовхнуло, то й тріснула.

Фото з Pixabay.

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